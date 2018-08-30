习近平：做好美育工作弘扬中华美育精神

来源：新华网

习近平给中央美术学院老教授回信强调

做好美育工作弘扬中华美育精神 让祖国青年一代身心都健康成长

新华社北京8月30日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平30日给中央美术学院8位老教授回信，向他们致以诚挚的问候，并就做好美育工作，弘扬中华美育精神提出殷切期望。

习近平在回信中指出，长期以来，你们辛勤耕耘，致力教书育人，专心艺术创作，为党和人民作出了重要贡献。耄耋之年，你们初心不改，依然心系祖国接班人培养，特别是周令钊等同志年近百岁仍然对美育工作、美术事业发展不懈追求，殷殷之情令我十分感动。我谨向你们表示诚挚的问候。

习近平强调，美术教育是美育的重要组成部分，对塑造美好心灵具有重要作用。你们提出加强美育工作，很有必要。做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。

习近平指出，值此中央美术学院百年校庆之际，希望学院坚持正确办学方向，落实党的教育方针，发扬爱国为民、崇德尚艺的优良传统，以大爱之心育莘莘学子，以大美之艺绘传世之作，努力把学院办成培养社会主义建设者和接班人的摇篮。

中央美术学院的前身——国立北京美术学校创建于1918年，是由我国著名教育家蔡元培倡导建立的中国第一所现代形态的美术专门学校。近日，周令钊、戴泽、伍必端、詹建俊、闻立鹏、靳尚谊、邵大箴、薛永年等8位中央美术学院老教授给习近平总书记写信，表达老一代艺术家和艺术教育家对中华民族伟大复兴的坚定决心，对进一步加强美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的心声。（网站首页图：新华网图片）

习近平给中央美术学院老教授的回信