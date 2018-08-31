深化零起点等第制：小学低年级主题式综合活动课程试点扩围-到小区实地调查又绘画表演 低年级孩子爱上主题活动课

晨报记者 李星言

“孩子往前‘奔跑’，不是因为后面有老虎在追，而是因为前面有蝴蝶在飞。”为了“幼小衔接”，不少家长让孩子提前学拼音、刷计算，而孩子真正需要培养的社会性能力却被忽视。去年11月以来，上海在16所小学（每区1所）先行试点小学低年级主题式综合活动课程。

今年秋季新学期开始，黄浦区将率先在全区试点开展小学低年级主题式综合活动课程，培养学习兴趣，激励主动学习，为学生可持续成长打好基础。

试点安排：

今秋试点扩展至黄浦全区

2013年以来，上海在小学阶段实施基于课程标准的教学与评价（俗称“零起点”和“等第制”），在语、数、英等学科强调不追赶进度、不增加难度，因材施教，关注学习兴趣、学习习惯的培养，并运用等第评价激励和促进学生快乐成长。

作为“零起点”和“等第制”的拓展和深化，2017年11月以来，洋泾-菊园实验学校、上海师范专科学校附属小学、静安区第二中心小学、上海市教育科学研究院实验小学等16所小学（每区1所）先行试点小学低年级主题式综合活动课程，采用体验、探究、游戏等方式，为学生提供更多丰富的课程体验和活动经历。16所试点小学依据《上海市小学低年级主题式综合活动课程指导纲要（征求意见稿）》，结合学校特点，精心编制低年级主题式综合活动课程方案，进行实践探索，积累了许多有价值的案例。

普陀区新普陀小学将校园中随处可见的“蒲公英”作为活动设计的主要元素，研发了“探寻点点”主题式综合活动。在“蒲公英之旅”活动中，学生完成三项任务：一是乐游校园，在教师指导下，用App软件了解校园植物，制作“花语养护牌”，呵护绿色植物生长；二是情寄点点，学着用扭扭棒制作“闪亮蒲公英”，与伙伴一起设计装饰画，美化教室环境；三是成长心愿，制作“缤纷许愿瓶”，与未来的自己对话，写下自己成长的预定目标。教师在活动中给予学生指导、帮助与适时的评价，及时搜集学生参与活动和思考的轨迹，记录实践与体验的过程，保留学生的活动成果。

作为上海市“基于课程标准的教学与评价”曾经的先行试点区，黄浦区又将率先在全区开展小学低年级主题式综合活动课程试点，从今年秋季新学期开始，围绕“办学生喜欢的学校”，基于小学生喜欢亲近大自然、喜欢动手做、喜欢运动、喜爱与小伙伴交流等实际需求，开展内容丰富、形式多样、富有特色的主题式综合活动课程。

试点效果：

学习兴趣浓厚，参与意识强

记者了解到，这项活动虽然得到了许多学生、家长的欢迎，但也向学校提出了诸多挑战。比如，有校长坦言，主题式综合活动课程涉及多个学科、多种灵活的体验形式，对教师自身的课程设计能力挑战很大。此外，不少学校都在尝试与社区、场馆等联系，引入资源，既需要安排专人负责，也需要考虑到孩子出学校考察调研的安全问题。

市教委相关负责人表示，从16所小学先行试点结果看，教师对主题式综合实践活动课程的认识正逐步加深，活动设计能力得到提升，学生能够更快更好地融入小学生活，学习兴趣浓厚，参与意识和表达意愿强，学习持久性和主动性明显。

市教委强调，小学低年级主题式综合活动课程是当前深化“零起点”和“等第制”的重要举措，也是治理幼儿园“小学化”、促进小幼衔接的重要内容。小学低年级主题式综合活动课程与学科课程基于标准的教学与评价相辅相成、相互支撑，让学生具备知识性学习和社会性成长“两条腿”走路的本领；其实施过程比评价结果更为重要，评价要更多强调过程性和多元化，发挥学生的主动性、创造性和兴趣特长。

［新闻纵深］

什么是小学低年级主题式综合活动课程？

市教委相关负责人介绍，儿童在幼儿园一日生活中，在游戏为主的活动中不断获取经验，进入小学，需要在观察、测量、画画、唱歌、实验、记录、表达等过程中扩展经验，促进观察、想象、审美等各种学习能力和品质的提升。小学低年级主题式综合活动课程就是从学生生活出发选取主题，根据课程目标和学校特点，学校从学生的生活经验出发设计主题、活动和学习任务，创设真实的学习情境，采用多种活动形式帮助学生整体感受认识世界。

比如，“我与自己”维度包括运动真快乐、我行我可以、保护我自己、男孩和女孩、保护小宝贝等主题，其中围绕主题“保护我自己”可以设计 “消防小卫士”“交通小卫士”“遇到坏人怎么办”“校园安全小卫士”等活动，进而生成参观消防队、画逃生图、准备应急包、探究火的知识、检查学校灭火器、火警电话模拟、消防演习、逃生演练、模拟逃生、学做交警叔叔手势操、“班级安全规则我来定”等学习任务，通过参观、体验、游戏、绘画、情境模拟等方式，帮助学生形成自我保护意识和能力。

主题式综合活动课程是怎么上的？

小学生走进社区做志愿者不是新鲜事，但试点校宝山区第一中心小学把它设计成了小学低年级主题式综合活动，在二年级开设主题活动“社区小主人”，包括“了解我生活的小区”、“我为社区建设献一计”、“我做小小志愿者”等具体任务。

首先是老师引导学生观察，聚焦学生最感兴趣的社区话题。学生们的兴趣一下子被激发出来了，“保安叔叔一天要做哪些工作”“物业和居委会有什么区别”“小区有多少健身器材，哪些适合儿童玩”“我在寒假慰问过独居老人，想知道宝山还有多少独居老人”“家里收到物业发放的垃圾分类宣传单，想知道大家做得怎么样了”……

带着这些问题，老师组织学生走进学校旁边的小区实地调查，观察小区环境和设施，采访居民，咨询居委干部，收集有价值的信息，学生们纷纷用文字甚至绘画写下了解到的情况，比如想知道独居老人情况的孩子，画了一幅画，上面有7位老爷爷老奶奶；想知道健身器材的孩子，画画一幅详细的器材图，把数量也统计了出来；想知道物业和居委会区别的孩子，知道“居委会工作主要和人相关，物业则主要是管物件的，比如道路房子树木就归物业管”……不少孩子还利用数学课上学到的知识做了统计图，还针对环境卫生、宠物犬管理等方面提出改进建议，当起了小小社区志愿者。

接下来，学校还鼓励学生用绘画、表演、动手制作、文字表达、交流互动等方式展示活动成果。一张张生动活泼的照片，一份份社区建设倡议书，一个个服务社区孤老的节目，每一个活动足迹都留在了为学生精心设计的“活动手册”上，记录了学生的多领域发展成果。

卢觉非小朋友就感言“活动中经常要讨论，我懂得了讨论中要尊重别人的意见，一起商量，不能吵架”；闻欣奕小朋友表示“以前我不敢和陌生人说话，通过几次活动，我不再害羞，交流表达能力增强了”。