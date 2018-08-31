沪将出台措施保证学生户外活动时间

晨报记者李星言报道 昨天晨报推出的中小学生近视调查引发了众多家长关注，不少家长表示，目前电子教学、网课已成大势所趋，户外活动尤其显得重要。记者昨天从市教委获悉，本市将出台措施，切实保证青少年学生每天户外活动时间。

近年来，本市始终高度重视青少年身心健康尤其是视力健康问题，先后组织实施了中小学教室光环境改造、青少年学生屈光发育档案建立、公共卫生服务青少年学生近视干预项目、阳光体育户外活动一小时及健康教育，加强学校课桌椅配置等的管理，努力为本市青少年学生预防近视创造良好氛围与环境。

记者从市教委获悉，下一步，教委将会同市卫生、体育部门开展如下举措：一是加强学校健康教育，利用健康教育课、健康教育主题活动等普及防近知识和技能；二是营造良好用眼环境，努力保障各项教学设施和条件符合国家相关标准要求，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境；三是切实保证青少年学生每天户外活动时间，加强体育锻炼；四是加强学校卫生保健人员培训力度，提升学校卫生保健人员实施健康教育尤其是视力保护教育的水平，在学校健康教育工作中以点带面，促使学生养成正确用眼习惯；五是会同本市卫生部门修订完善中小学生健康体检文件，强化中小学生视力检查。