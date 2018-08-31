沪已叫停15个学科办赛项目

晨报记者李星言报道 前天晨报报道全国高中数学联赛禁止初中生参加的消息，在家长圈中引发关注。记者获悉，本市落实减负政策，对校外培训机构专项治理取得阶段性成效，自2017年至今，上海已叫停15个校外培训机构中小学生学科办赛项目。

据悉，2017年以来，上海开展了“培训机构和市场秩序规范整治专项工作”，并深入贯彻国家有关“校外培训机构专项治理行动”的要求，取得阶段性成效。上海于2017年年底出台了关于培训机构的规范性文件“一标准两办法”（即《上海市民办培训机构设置标准》《上海市营利性民办培训机构管理办法》《上海市非营利性民办培训机构管理办法》），并建立了民办培训机构的管理平台，取缔了500余所存在较大安全问题或者无资质的教育培训机构。

2017年12月以来，本市依法依规叫停了15个校外培训机构违规举办的中小学学科办赛项目，分别是：走美杯、小机灵杯、中环杯、迎春杯、华罗庚杯、春蕾杯，3E英语测试等。除此之外，上海市教委还叫停了以下一些由校外培训机构举办的违规竞赛（不包括按属地管理原则，责成管辖区叫停的竞赛或变相竞赛项目），如上海四季教育培训有限公司举办的“52测试”；上海子安文化发展有限公司举办的“第六届全国中小学生语文素养展示活动”；上海学而思教育培训有限公司举办的“集训队”班级选拔和“集中综合能力诊断”活动等。