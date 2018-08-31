张晓龙，不仅是演员、副教授、制片人，还是《延禧攻略》、《如懿传》礼仪指导-给“甄嬛”编舞的“温太医”

晨报记者 王 丹

古装礼仪指导，这份工作在张晓龙身上刻下的印记十分明显，以至于很多时候观众会忽略张晓龙还是位演员、副教授、制片人……张晓龙自己亦是如此。因为《甄嬛传》的火热，在一次访谈节目里，出演温太医的张晓龙大谈起宫女和嬷嬷在行礼方面的区别，一旁谨夕的扮演者孙茜跟着做示范。

无论以何种身份接受采访，最能打开张晓龙话匣子的，是古代礼仪。“礼仪不应该躺在书面上，它应该活在每个人的言谈举止中，所以我才抓紧一切机会向人们传递礼仪。”他所说的抓紧一切机会，包括在国家大剧院讲国学礼仪、去美国休斯敦开办礼学讲座……

在张晓龙担任礼仪指导的清宫剧《延禧攻略》、《如懿传》成为现象级产品的当下，两部剧的细枝末节也为观众所津津乐道，礼仪是否规范自然是在其内的。有网友私信张晓龙，大意是品阶高的女主去品阶低的嫔妃宫里，为什么在离开时给低品阶的嫔妃行了礼。信息发出五分钟后，张晓龙回复道：“上施下礼，贤能也。”

张晓龙被称为 “中国礼仪指导第一人”。2006年的 《卧薪尝胆》，是张晓龙尝试指导礼仪的开端，此前，剧组多是请专家在大体上给出意见，并没有随组指导的专门人员，中央戏剧学院教形体的老师、中国古代史研究生、演员，这三重身份的交叠成了张晓龙独有的优势，2011年他帮《甄嬛传》做的指导让更多的人认识到礼仪给影视剧带来的厚度，至此之后张晓龙变得更忙了，现下观众所熟知的影视剧绝大多数都有张晓龙的影子，譬如《满城尽带黄金甲》、《琅琊榜》、《芈月传》。

张晓龙的微博上累积了几千条私信，“一半是你给我捐点钱吧，不知真假，还有就是 ‘我爱你’、‘早安’之类”，如果不是请教礼仪出处的问题，张晓龙是不会回复的。

一

在张晓龙看来，已故教授宋丽芬满肚子都是“东西”。张晓龙十分享受那段围着老教授的时光，听她讲“古代拱手，男子左手在前，女子右手在前”，张晓龙不解：“为什么会这样？”老教授在答完“男子尚左”后，见张晓龙似乎在他那密密麻麻记满知识点的笔记本上写着什么，于是凑上去看了看，然后慈爱地笑了起来，说：“不对，是高尚的尚，不是上下的上，你怎么记这么多？”“喜欢呀。”

这件事要追溯到十几年前了，彼时的张晓龙刚以舞蹈学士的身份进入中戏，虽说对历史的了解已经脱离了孩童时代靠着年画里穿着宽袍大袖的人物积攒的细碎，变成了能对中国民族舞侃侃而谈的讲师，但他却没有古代礼仪方面的知识，宋丽芬的指导算是给了张晓龙启蒙。

“肯学”是张晓龙身上极强的特点。中戏有一门重点学科由张晓龙教授，叫中国代表性礼仪课，这促使没有任何历史专业背景的张晓龙决定去考在职研究生，他考东北师范大学考了三次才被录取，“第一次不行就第二次，第三次不行就第四次，反正我是在职的嘛，首先得让自己能活，再让自己能学。”

喜欢结交朋友，尤其是历史方面的专家，张晓龙时常请这些专家来中戏交流，又或者一回北京就约出来见面，而这些人在日后成了张晓龙做礼仪指导的强大支撑。

2006年，张晓龙在他们的帮助下做完了先秦时期的礼仪梳理，也正是那一时期，侯咏导演在拍《卧薪尝胆》，他需要这个既了解先秦时期又有表演经历的人给演员们讲讲礼节（拱手作揖等姿势，是礼仪中的一个方面）。

张晓龙按照以往其他专家给剧组的指导方式，讲了几节课并挑了些错误，所有的工作只用了短短几天，走之前，张晓龙给剧组留下些先秦时期的资料，《卧薪尝胆》就这样成了他的起点。

也是从那之后，张晓龙似乎就成为了史和剧的桥梁。“专家去剧组都是拍砖，说这个不行，那个不行，但是不会给解决方案，这也超出了他们的专业范畴。导演就会很头疼，我会经常请教专家，扩充自己的知识体系，这样不仅可以指出哪儿不对，因为本身也是演员，还可以提出可行的解决方案。”

到如今，张晓龙的这些特质在他每接手一个陌生的戏而大量研读资料时仍可见，在他无数次踏进北京故宫博物院以及兵马俑等历史遗迹时也可见，在他通过一个个专家热切的扩大交友圈亦可见，在他的工作乃至生活中都斑斑可见。

二

《画皮2》的导演乌尔善曾这样评价张晓龙：“他有通变的能力，知道什么是真实的古代人的礼仪，什么是应用在影视里面比较恰当的，他有些灵活的处理，对我们非常有帮助”。这样的能力是和张晓龙合作过的导演都肯定的，从《卧薪尝胆》、《孔子》、《赤壁》、《甄嬛传》到《画皮2》等源源不断的大片邀约可知一二。

“记不清是哪部剧了，当时有专家到服装间说‘哎呀，你们都是瞎扯淡的，先秦时期文人士大夫这种有身份的人是不能穿裤子的，你们这么多裤子都不对，让我做什么顾问’，导演当时都傻掉了，那怎么办服装都错了，演员不能穿裤子，拍不了啊。”张晓龙的“记不清”很正常，因为找来的剧组实在太多，有时候他会同时做历史背景差不多的剧。“我就问导演，首先我们这种宽袍大袖露得出裤子来吗；另外，古代有身份的人肯定没有裤子，但纨绔子弟会穿两条裤腿儿，只要看不到裤子的裆部，应该也没关系；不让穿裤子拍，演员怎么演，我们是在演这个角色，没必要一模一样，非要刨根问底，我们的布料都不对呀。”

后来，导演再拍的时候对不露裤子这个细节十分注意，张晓龙帮助导演组避掉了一个雷。这样的案例实在是不胜枚举，每个剧组或多或少都会遇到，发现纰漏并最大程度避免是他们找张晓龙来的很大原因。合作前，张晓龙都会告诉导演，“礼仪指导是在历史有据可循的前提下的艺术创作，它服务于剧本，不要说还原历史，就算是历史老师，他们也会告诉学生我们是在尽可能地接近历史。”

导演们是接受张晓龙说法的，但不代表观众亦然。在这十几年间，每出一个受到关注的作品，就会有网友质疑其中“出错”的细节，而张晓龙也不断向外阐述自己的理念，可惜收效甚微。

当下，弹幕嘲笑热播剧《如懿传》中皇帝登基走丹陛，“‘龙’这么凹凸不平，皇帝不会摔下来吗？”类似的调侃，张晓龙十分清楚：“我们跟导演组商量镜头怎么摆好看，历史上皇帝登基是从后面的保和殿进来的，不是像《如懿传》这样从群臣中间走过，走上丹陛到最高处。但是我们查过资料，有一些图片资料证明，历史上的丹陛是可以走的，只不过不一定是皇上走，为什么这么设计，就是为了让观众知道，乾隆以后的路如丹陛一样是坎坷的，不是一帆风顺的。”

“不管戏曲也好影视剧也罢，都是给人来看的，不是学习历史的。”张晓龙还记得，多年前在北京东三环某院落里，中国末代皇后婉容的弟弟郭布罗·润麒，语速极慢但字字清晰跟他说：“（要是当作历史）我看都是错的，因为我从那儿走过来。”这句话对张晓龙的影响很深。”

三

电视剧《甄嬛传》是张晓龙在礼仪指导事业上的一个转折点。早期简单的跪拜指导，发展到2011年范围已经扩大到军事、政治、祭典等方方面面，剧组不再满足于请张晓龙进组讲解几天，而需要他全程参与。《甄嬛传》导演为了留住张晓龙，为了要让他全程跟着，那就给他找个角色（温太医）吧。

有戏份时，他是演员温太医，没有戏份时，他就是礼仪指导师，不仅仅需要留意可能出现的“雷”，还需要帮着剧组编舞，孙俪跳的《惊鸿舞》便是出于张晓龙之手。拍摄时，孙俪一边在镜头里跳着一边看着镜头外同样在跳的张晓龙，以调整姿势。张晓龙庆幸孙俪是位有舞蹈基础的女演员，没几遍镜头就过了，他也跟着完成了任务。

“演员表演，我跟着做示范，就磕头来说，我磕的次数超过剧组所有演员加起来的总和。”

张晓龙第一次觉得忙不过来，是在《甄嬛传》播出之后。越来越多的剧组都找到了他，希望能聘请张晓龙为礼仪导师，单打独斗四五年的张晓龙开始考虑找帮手了。

张晓龙是个很敢“舍”的人。在2012年，张晓龙成立了自己的礼仪工作室，这意味着在他众多职业中，他找到了某一个想要做深的职业，相应的，花费在其他工作上的精力就会收缩。翻看资料不难发现，作为演员的张晓龙十分低产，一年一部甚至隔年接一部戏的情况时常发生。

张晓龙一心扑到了工作室中。他拉来了在博物馆工作的人，也聘请了有考古、历史专业背景的硕士博士生，张红便是其中一位。“我研究生的方向是中国古代史中的唐宋时期，因为特别喜欢《甄嬛传》的细节，就辞去了国学老师的工作，加入进来。”《如懿传》是张红跟组的一个项目，“我跟着他学了一年半，才开始独立。”

在张晓龙的心里，最好的礼仪导师应该是个杂家，无论是戏剧、礼仪还是历史的知识都能掌握。令他有些遗憾的是，工作室成立至今，还没有培养出一个这样的人物，但这个要求即便是对他自己也是很难的。“常跟他们说要做T字型人才，我是在广度上都有涉猎，纵向就需要专家、团队补足，我团队的人纵向有所擅长，但横向却没有涉及。”

常常有人在故宫偶遇张晓龙，他们会开玩笑说：“温太医又回宫了？”

张晓龙往往回之一笑并答：“是啊。”已经数不清多少次踏进故宫，在独身来找感觉的时候、在和导演按约定来讨论剧本的时候、在带团队来这儿开会的时候……

故宫俨然成了使命感的具象存在，在成为杂家的漫长路上，张晓龙没有停步。