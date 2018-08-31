一个路口，半个小时……50多名外卖小哥闯红灯-平均半分多钟就有一起，逆行、人行道上行驶等交通违法也频现

晨报记者 徐妍斐 丁亦然

外卖员开着助动车疯狂乱窜，相信不少人都曾目睹。前一段，沪上一名医学泰斗被送餐员碰倒逝世的消息，更是让外卖配送的交通安全问题再度引发人们的讨论。近日，晨报记者在上海街头的两个路口各拍摄了30分钟视频，发现交通违法现象非常严重。两段30分钟视频中，每个路口仅闯红灯的送餐员差不多都有50多人，平均半多分钟就出现一人闯红灯。

交通违法屡见不鲜

记者选择了天钥桥路零陵路、天钥桥路斜土路一大一小两个十字路口为拍摄地点。

天钥桥路零陵路路口，附近是星游城商场，内有餐厅做外卖生意，送餐员进出频繁。该路口的一大特征就是道路宽阔。零陵路为城市主干路，双向六车道，天钥桥路也是徐家汇一条重要的道路。

天钥桥路斜土路路口相对要窄些，但这里的交通状况更为混乱。

每天11:00-13:00为一天中的送餐最高峰。记者在这段时间内，在两个路口分别拍摄30分钟，并记录其中被拍摄下来的送餐员闯红灯情况。巧合的是，在两段30分钟视频中，闯红灯的送餐员都在50多人，平均半分多钟就会出现一次闯红灯。

从记者蹲点拍摄到的情况来看，除了最为严重的闯红灯外，逆行、在人行道上行驶、行驶速度过快等问题也屡见不鲜。

闯红灯类型花样多

记者统计发现，同样是闯红灯，也分为多种类型。

“无视红灯型”——最为明显的一种，红色交通信号灯高挂却视若无睹，从马路中央直线开过，“一骑绝尘”。

“挨挨蹭蹭型”——到路口减慢了骑行速度，观察来往车辆，然后一点一点蹭着闯红灯。

“S形”——在天钥桥路零陵路口，记者看到一名走“S”形路线闯红灯的，他并非想转弯，而是需要在零陵路上通过天钥桥路这个路口，只见他在路口各街角辗转腾挪，最终“不起眼”地闯过了马路。

“抢开型”——这类送餐员看到红灯时，能够停下等待，但是在红灯倒计时还剩几秒，绿灯即将亮起时，却提前开车，以至于等绿灯真正亮起时，他们已经开过了大半个路口甚至整个路口。

“跟风型”——他们原本在路口等红灯，但此时身边出现了一辆闯红灯的车，于是便一窝蜂地全跟风闯了过去。

“等不住型”——他们原本在路口等红灯，但可能是等得不耐烦了，加上路口车辆不多，最终还是选择了闯红灯。

是什么让你开得这么“野”？

送慢了要被扣钱

外卖送餐员为何频频闯红灯？去年，曾有一份外卖平台对送餐员的奖罚制度流传于网上：未在规定时间内送餐被扣20元、被客户投诉超时都要被扣200元，一旦被扣钱，相当于3单白送，而被投诉就相当于一天白干了。

记者在采访中发现，不同平台对于送餐时间的限定和奖惩措施不同，这会对送餐员的行驶速度和习惯产生影响。甚至也已经影响到了送餐员的就业选择。在静安区送餐一年多的小李告诉记者，自己并不想开得那么快，当初在决定送外卖时，曾经比对过多家平台对于送餐时间的限定的松紧程度，最后选择了一家相对宽松的入职，而许多“小哥”和他的想法一样。

订单越多提成越高

记者了解到，外卖接单量对于送餐员的收入来说至关重要。他们的手机上都能看到自己每天、每周、每月的送单量排名情况，每个月送的订单越多，每单的提成也越高，奖励也越多。

“我送一单8.5元，如果一个中午送30单就是255元，如果送40单就是340元，那一个月就会有2000元左右的收入差别。”小李说，送餐员一行底薪较低，靠多劳多得，因此接单量多少对收入影响巨大。

也有外卖员告诉记者，一个月送的订单越多，每单的提成也就越高，如果你这个月跑了500单，那你一单就拿5元；如果你跑了700、800单，你一单就六七元了。

允许同时接几个单

许多有“拼劲”的送餐员还会自我加压，尽可能去接更多的单。对业绩排名较高的送餐员小陆来说，如果自己不那么“拼”，那么按时送完订单并不是问题。

“一般送餐范围就在几公里之内，熟悉道路和各餐厅送餐速度的话，即使动作慢点，送到也并不难。”但为了赚得更多，小陆有时会同时接下几单，比如接单后等在餐厅外时，如果等的时间较长，就会同时接附近的单。甚至在这两单没完成时，继续接顺路的单。为了将几个单都在规定时间内完成，只能加快速度。

“等餐时间我们无法控制，但路上的时间却可以控制，为了抢更多的订单就会闯红灯和开得快些省时间。”小陆说。

在违反交通规则上，跟风效应特别明显。“有时你没想违规，但看到别人乱穿马路、逆行没事，不知不觉就跟风了。”小陆说，路口交通秩序的影响也很大，“有的路口很乱，违规的人多，自己也就跟着违规了。而有时红灯亮着，第一个到的人停了车，后面的人也都会停车等待”。

企业应优化订单指派系统

不建议一名送餐员同时手握多份订单

在谈及外卖送餐员交通行为时，总绕不开一组数据。3月6日，上海市公安局交通警察总队约谈了饿了么、美团外卖、百度外卖、达达、肯德基、麦当劳、必胜客等大型外卖送餐企业。会上，上海市公安局交通警察总队对2017年涉及外卖送餐行业的道路交通违法和伤亡交通事故情况进行通报——2017年，上海全市共发生涉及快递、外卖行业各类道路交通事故117起，造成9人死亡，134人受伤。其中，快递、外卖行业人员与非机动车或行人发生交通事故致非机动车或行人死亡的有4人、受伤的有82人，双方均受伤的28人，仅快递、外卖人员受伤的有2人。

为了规范外卖送餐员交通行为，今年早些时候送餐外卖企业曾被要求结合实际深化开展六项交通安全管理工作，包括落实“一人一车一证一码”、落实“积分制”管理、完善员工守法驾驶奖励机制等。网友们也纷纷呼吁高峰时段对外卖送餐员的“迟到”多些宽容。

订餐者需要自己的外卖被按时送到，送餐员想在可能的范围内尽可能赚更多的钱，而这其中，谁来对送餐员乃至其他车辆行人的交通安全负责？有行业资深人士对记者表示，首先应将外卖员的交通事故与其委托企业挂钩，对外卖员交通违法处罚进行统计，如果一个外卖平台的员工交通违法次数达到一定程度，可以对这个外卖平台进行处罚。

在企业方面，则要考虑如何将管理制度设计得更加合理。一方面，可以适当放宽送餐时间限制，对“超时”处罚得不要太严；另一方面再优化订单指派系统，不建议让送餐员出现同时手握多个订单的情况。另外，将此前设计的交通安全管理方案落到实处充分运用起来也很重要。