上海招聘1052名政府专职消防员-包括战斗员、执勤车驾驶员等岗位，实行工作4天休息2天工休制度，网上报名截止到9月20日

晨报记者 倪 冬

上海市消防局面向社会公开招聘1052名政府专职消防员，包括战斗员、执勤车驾驶员、船艇操控员、水域救援员等岗位，实行工作4天休息2天的工休制度，8月24日9:00至9月20日16:00网上报名。

招聘对象及条件

（一）具有中华人民共和国国籍，拥护中华人民共和国宪法；

（二）具有良好的品行，遵纪守法，保守秘密；

（三）符合下列条件者优先：

1、具有本市常住户口；2、全国消防部队退役士兵；3、全国其他部队退役士兵；4、具有1年以上专职消防队工作经历（需提供单位开具的包含在职经历和工作表现的证明材料）；

（四）具有正常履行职责的身体条件，限男性；

（五）具有高中或同等及以上学历；

（六）报考战斗员岗位的年龄为18周岁以上、30周岁以下（1987年11月1日至2000年10月31日期间出生），有部队服役经历或大学本科学历的可放宽至35周岁（1982年11月1日以后出生）；报考执勤车驾驶员、船艇操控员岗位的年龄为18周岁以上、40周岁以下（1977年11月1日至2000年10月31日期间出生）；报考水域救援员岗位的年龄为 18周岁以上、30周岁以下（1987年11月1日至2000年10月31日期间出生），有游泳运动员等级证书、救生员证、冲锋舟艇驾驶资格证书的可放宽至35周岁（1982年11月1日以后出生）；

（七）本人、家庭成员以及主要社会关系中没有违法犯罪记录，本人没有严重违纪、被开除公职或辞退等不良记录；

（八）具备拟担任岗位所需的资格条件和工作能力，报考执勤车驾驶员岗位的必须持有A 1、A2、B2驾驶证，报考船艇操控员岗位的必须持有海事部门认证的船长、轮机长相关证书。

报名方式

本次报考一律采取网络报名的方式进行，报名时间为2018年8月24日9:00至9月20日16:00。报名网站为上海市消防局网站，应聘人员需使用本人身份证注册后报名。

应聘人员根据自身情况及拟报考岗位的资格条件和专业要求，在报名时填写一个报考岗位。愿意接受工作区域调剂的，可在报名表格上注明。

应聘方法和内容

应聘考核分资格审查、面试和体能测试，9月26日前开展考核，具体时间、地点、形式及有关要求以报考支队通知为准。应聘人员必须携带本人身份证、户口簿、学历证书、驾驶证、退出现役证等原件及复印件各1份，1寸免冠照片2张等材料。

应聘考核结束后，考核通过人员按照报考支队通知要求参加体检和考察。

招聘岗位查询

本次向社会公开招聘1052名上海市消防局政府专职消防员的具体岗位、人数、资格条件等，可登录上海市消防局网站，查询《2018年上海市消防局政府专职消防员招聘简章》。

工作时间和地点怎样？

上海市政府专职消防员实行不定时工作制度，上岗前需接受为期180天的岗前培训，培训期间享受每月8天的休假，由培训单位统一安排；完成培训任务并通过考核后，根据工作需要，分配至各公安消防支队下属的消防中队工作，实行工作4天休息2天的工休制度（在本市无居住条件的，享受每季度20天集中轮休），工作时24小时驻勤。

工资薪金如何？

上海市政府专职消防员工资薪金由岗位工资、技术等级工资、驻勤工资、工龄工资、交通费、节日加班补贴、月（年）度考核奖等构成。目前，新入职的战斗员平均每月工资薪金约8420元（含个人缴金），新入职的执勤车驾驶员平均每月工资薪金约7560元（含个人缴金），新入职的水域救援员平均每月工资薪金约8420元 （含个人缴金），新入职的船艇操控员平均每月工资薪金约 10580元 （含个人缴金），按年度增资计划逐年递增。另外，上海市消防局为基层一线岗位消防员（战斗员、执勤车驾驶员、水域救援员、船艇操控员）增设一线执勤奖，第一期劳动合同期满奖励1.8万元，第二期期满奖励3万元，签订无固定期限劳动合同后，每年一次性发放0.6万元。

可享哪些工作待遇？

上海市消防局统一为政府专职消防员办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、（补充）住房公积金及人身意外伤害保险，提供工作期间的食宿、服装、被装等；政府专职消防员每年享受年休假和单位安排的1次免费体检。