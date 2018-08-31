幼儿园是否担责成激辩焦点-原告代理律师请求法院判令被告赔偿共计161万余元

晨报记者 吴艺璇 实习生 向袁媛

昨天下午1点45分，备受关注的6岁男童悠悠在蓝贝壳幼儿园噎食窒息案在浦东新区法院开庭审理。今年3月2日，元宵节，悠悠在蓝贝壳幼儿园午餐时发生噎食窒息，虽经2个月全力抢救，依然不幸身亡。庭审中，原、被告双方就幼儿园是否应承担责任展开激烈辩论。

原告：

错失救治黄金时机

法庭上，原告代理律师认为，悠悠的死亡，幼儿园有不可推卸的责任。请求法院判令被告赔偿死亡赔偿金、医疗费、误工补助费、丧葬费、精神抚慰赔偿金等共计161万余元。

在原告代理律师看来，蓝贝壳幼儿园配备老师不足，事发时餐厅无成年人看护。根据相关规定，全日制幼儿园保教人员与幼儿比例应为1：7或1：9，配备专任教师2到3名，保育员1名。而蓝贝壳幼儿园大果果班，孩子共计30人，仅配备2名专任教师，分别负责上午时段和下午时段，每一时间段仅有1名专任教师负责。“事发当天11点30分，正值上午当班教师与下午教师交接，悠悠进食窒息时，2位专任教师正在教室交接，不在餐厅。”

原告代理律师强调，幼儿园老师未及时采取有效的急救措施，最终错失了救治黄金时机。在原告律师看来，悠悠当时手指喉咙、口不能言，是窒息的基本症状，然而老师无法鉴别窒息的基本症状，是海姆立克救援知识的缺失，并质疑老师是否真的对孩子进行过海氏救援。

此外，据上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心3月3日入院记录，事发后，老师按压悠悠腹部后，呕吐两次，2到3分钟后，患儿出现面色青紫，意识丧失，幼儿园教师自行驾车，十分钟后自行送至公利医院。

“被告在过程中采取的唯一措施就是‘腹部按压’。”原告律师称，上海市第六人民医院急救科医生认为，儿童窒息的黄金急救时间为4到6分钟，如果发现孩子意识丧失，正确的救急措施应该是立即采取心肺复苏，等120急救车到来后，采取更加专业的急救措施。

被告：

幼儿园无过错，尽到义务

被告方则认为，悠悠的死亡是偶然的、令人悲痛的，但并非过失造成。

被告方蓝贝壳幼儿园代理律师认为，当天进食的食物并没有像鸡骨头等容易划入气道的食物；孩子离开餐厅时能与老师正常交流，并没有食物残留的迹象。事发之后，幼儿园也采取了海姆立克急救法救治。但考虑到事发紧急，老师采取不等120、直接送往医院的措施，为挽救赢得了更多时间。因此，被告律师认为，幼儿园的行为没有过错，尽到了教育机构的义务。

法庭上，双方就事发时悠悠进食、噎食、窒息、送医等时间节点各执一词。被告认为原告所出示的证据只能反映抢救的经过，不能证明原告认为的时间节点及“有意掩饰真相”等内容。

被告当庭出示了校门处的视频截图，截图显示的是当时幼儿园老师和保安送悠悠出校门的画面，此外还有几张幼儿园事发地的照片。原告认为，能证明被告尽责的客观证据就是事发现场餐厅与施救现场走廊的监控视频，但园方始终未出具。被告方律师表示，尚不清楚园方监控分布情况，需后续确认。

双方质证结束后，原告表示希望被告拿出事发当时事件调查报告。据了解，这份调查报告是原告悠悠父母事发后最想看到的报告，多次提出查看要求，但园方直至庭审前仍未给出报告。对此，被告方解释称，因不希望这些内容被利用、炒作，引发舆论，影响司法结果，故未向原告提供调查报告。

据悉，法院将给双方延长15天的举证期限，择日再审。