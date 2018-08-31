新时代中国外交如何趋利避害？（下）

晨报记者 顾文俊

鲁迅先生曾说：厚泽深仁，遂有天下。仁义与德行是我们治国、治家的根基。面对复杂多变的国际局势，

著名学者王逸舟教授认为，外交的格局与智慧归根结底来自民族的精神与国家内在的动力，智的外交与仁的社会，二者之间存在逻辑联系，而新时代的中国应朝着全方位强盛的仁智大国行进。然而，当今世界，民粹主义沉渣泛起，孤立主义、保护主义大肆横行，古老的东方智识能否指引新时代的中国趋利避害？

《顾问》本期访谈嘉宾：北京大学国际关系学院副院长 中国国际关系学会副会长 王逸舟

扶助弱小 关注周边

新闻晨报：“创造性介入”是您近些年提出的核心理念，如何不靠蛮力、不拼力量规模，而是通过智慧的方案、富有想象力的安排来参与全球事务？您在书中举了不少例子，包括王毅、刘贵今、傅莹等外交官的例子，在这方面，国外有没有可资借鉴的地方？

王逸舟：新型的大国崛起之路（仁智大国）一定是在力道大国的基础上才会提出的问题，如果中国很弱，谈仁智大国就会沦为笑柄，但是，现在，我觉得这是一个很严肃的话题。我们已经有了世界第二的GDP，城市建设飞快，路网发展也是全世界最新，这个时候，要认真思考，如何从一个力量型的国家发展成一个有品位的国家、一个让人心悦诚服的智慧大国、提供各种海洋公共产品的大国、扶助弱小的大国。美国有很多时候让人讨厌，但在某些方面也有不少值得我们借鉴的地方。前些年福岛核电站发生大规模灾难，美国的第七舰队迅速出动，在横须贺、关岛，物资供应运转起来，给灾民送去食物、饮用水、毛毯、帐篷，太平洋舰队给予的救助让当地人感受到，美国大兵不只是提供核保护伞，而且也在平时的灾难中展示出吸引力。我们民族的成长包括军事上的国防现代化也不是简单的力量型的扩张，应该朝着这个方向有一些新的认知。

硬的更硬 软的更软

新闻晨报：《仁智大国》是对《创造性介入》三部曲的浓缩与集成。在您推出《创造性介入》的时候，国际上还没有出现那几起“黑天鹅”事件，反建制派也没有在欧美地区大行其道，但是，后来的几年间，我们目睹最多、讨论最多的是以美国为首的各种 “不确定性”，而“不确定性”的背后是国际政治自带的尔虞我诈的一面，“仁智大国”这样一个光明的、平和的理念能否带领我们国家在现实的博弈与斗争中趋利避害？

王逸舟：其实我个人觉得，黑天鹅现象并不是特朗普出现或者英国脱欧之后才变成的现实，它不是一个全新的现象。我们回看过去这几十年，国际关系中有很多著名的“黑天鹅”，比方说9·11就是一起重要的黑天鹅事件，美国人有那么强大的全球情报网络，那么多监听设备，却没有发现蛛丝马迹，9·11用一种非传统的方式摧毁了世贸大楼、五角大楼的一角，是任何军方人士都没有预料到、情报部门没有跟踪到的事情。苏联解体也是一起“黑天鹅”，美国人花了那么多军费，两国开展各种核竞赛、军备竞赛、航母竞赛，但最终不是战场上的对决，而是一个大国自身瓦解了。苏联解体的后遗症和冲击波一直延续了很多年，在国际关系中也掀起一轮又一轮冲击波或者黑天鹅现象。2008年的金融危机同样如此，按照现在多位诺贝尔奖得主、权威经济预测机构的分析，在2008年之前，很多数据并没有显示出异常。其实从国际关系来看，包括一战、二战的爆发，都有一定的偶然性，但带来的影响非常巨大。过去，人们并不重视“黑天鹅”，但现在由于特朗普当选、英国脱欧，人们才开始意识到，不能把“黑天鹅”只是当作偶然意外，而应把它看成一种需要认真对待的常态现象或构成国际关系外交研究的重大结构性问题。如何趋利避害？我认为要靠两手，一手是硬的更硬，有强大的军队、钢铁、高科技，另一手是软的更软，即心胸开阔、目光长远。对软实力的经典定义有三个，一是指传统文化基因、民族优秀精神或者哲学思维得到充分发扬，二是指政治社会体制优良、与时俱进、与民间保持和谐、建设性的互动关系，三是指对外交往的智慧、灵巧性和开放性。打造仁智大国就是能够发展挖掘我们传统智慧文化的基因、优秀的品格，让我们的政治社会体制更加现代化，不断自我完善更新，国家社会关系朝着更加良性的互动的方向提升，还有我们的外交能够在国际舞台上提供更具建设性的中国方案、智慧和面孔。

美美与共 天下大同

新闻晨报：在国际关系的处理中，我们经常会提到几个词，“和而不同”、“斗而不破”，后来还有人提到“光而不耀”，这些词既有仁的一面，也有智的一面，这种特性是不是中华文明特有的辩证的平衡？我们要做“仁智大国”，但是，“仁智大国”的精神面貌能不能被西方社会所理解与认可？

王逸舟：这是一个很好的问题，涉及到东西方如何交融互鉴。你刚提到的这些概念和说法确实有东方特色，但我想强调的是，不要把东西方简单对立，好像西方不亮东方亮。一定要看到，即便西方文明目前显得非常乏力，但西方社会政治制度安排和外交技巧也仍然有相当多有效性。我在书里有一章讲欧洲，看上去欧洲的硬实力在战后出现衰败，但软实力方面包括话语权、区域性整合建设、与国际组织和多边机制的关系，有很多甚至连美国人都望洋兴叹的优势强项。当我们挖掘中国自身文化基因，继承优秀文明传统，不要忘记它同样存在糟粕，比如贫富差距，杜甫笔下“朱门酒肉臭，路有冻死骨”反映出即便是在文化繁荣的年代，也仍然存在大量的饥荒，有杀人盈野的冲突、有国与国之间的野蛮厮杀，还有东方民族相互之间很多小算盘，这些都值得今人深思。东西方文化的此消彼长不是简单的风水轮流转，而是相互借鉴的学习过程。我们既不要枉自菲薄，也不可盲目自大，更不能成为井底之蛙、唯我独尊，认为风景这边独好，而是要保持谦虚谨慎的态度。费孝通老先生在讲到东西方文化交融的时候提到过16字，“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。“各美其美”就是自美其美，你要爱自己的文化，欣赏自己的民族，懂得自己国家的起因。“美人之美”是要欣赏别人的文化、别人的起因，虽然你不一定适应，但是，同样也觉得它很美。“美美与共”是你的美和别人的美能够和谐相处、互相欣赏，只有这样，才能到达大同的境界。我们现在所说的仁智大国，就是要在一种新的全球性的百花齐放、互鉴互进的过程中去构造，既要看到自己的长处，也要清醒地意识到自己的短处，既要把自己传统的文化精神发扬出来，同时也要避免历史上那些先发国家犯过的错误，只有抱着这种辩证的、互鉴的态度，我们才能够趋利避害。