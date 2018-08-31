为捕扇贝，40艘法渔船“围殴”英渔船-因休渔期不统一英法渔民起冲突，英国渔民称政府应派军舰保护他们

晨报记者 徐惠芬 综合报道

因为扇贝，英法两国渔民在海上起了激烈的冲突。据英国《每日邮报》30日报道，4艘英国渔船至少被40艘法国渔船包围，法国渔民还向英国渔民扔石头和金属块，“非常危险”。

当地时间8月29日，英法两国相关部门为此展开紧急磋商。英国首相特雷莎·梅称，希望能找到一个友好的解决方式。不过，英国渔民誓言，本周还要去捕捞扇贝，并称英国应该派出军舰保护他们。

英法渔民打“扇贝之战”

8月29日，法国渔民管理局呼吁英法两国渔民保持冷静。当天，英国与法国相关部门展开紧急磋商，防止两天前的“扇贝大战”再次发生。

冲突发生在距离诺曼底海岸22公里的公海海域。8月27日晚上，40多艘法国船只进入该海域，以阻止英国渔民在此捕捞扇贝。

据法国媒体报道，扇贝是英吉利海峡的特产，通常需要两年时间才能生长成熟。为保证扇贝品质，法国规定了禁渔期，在5月15日至10月1日期间禁止所有的扇贝捞捕作业，但英国方面却并没有这样的规定，导致两国渔民在捕捞问题上纷争不断。

当晚，法国渔民要求这4艘英国渔船上的渔民停止捕捞作业，遭到拒绝后，法国渔船将英国渔船包围。

英国渔民宣称，法国渔民向他们扔石头和金属块，甚至扔出了烟雾弹。当时，法国海军和海岸队只是旁观，直到后来警方到来才介入。所幸没有发生人员伤亡。

英渔民称本周还会再去

英国环境大臣迈克尔·戈夫29日对英国渔民表示了支持，称英国渔民显然有权在那里捕捞。

戈夫还称，法国政府应该好好管管法国渔民“恐怖的行为”。

正在非洲进行访问的英国首相特雷莎·梅则试图打圆场。她呼吁双方进行对话，找到一个友好的解决方式。“这是我们想要的，也是法方想要的，我们会为此努力。”

不过，英国和法国渔民似乎没有“休战”的意思。法国渔民认为英国渔民过度捕捞扇贝，侵占海洋资源，损害了法国渔民的利益。

“对英国人来说，这儿就像一个开放的酒吧，想来就来，想拿什么就拿什么。”法国渔民罗格夫抱怨称，他们并非阻止英国人捕捞，只是希望等10月1日法国开渔后，再共享资源。

而英国渔民认为，他们没有做错什么，一切都在合法范围内，法国渔民的行为倒像“恐怖分子”和“海盗”，是犯罪行为。

按照欧盟法律，英国渔船禁止进入靠近法国海岸12英里 (约19公里)的范围内捕捞，不过，当时冲突发生的海域距离法国海岸约22公里。英国渔业从业人员称：“我们只是接近了法国的12英里保护范围，他们就愤怒不已，而他们已经在我们国家12英里领海范围之内捕鱼多年。”

英国渔民还称，尽管受到法国渔民的威胁，但他们不会放弃捕捞扇贝，本周就会再去。英国渔民布莱恩称：“我们有权去那里，我们也一定会再去。或许，下一次英国皇家海军可以帮我们。”