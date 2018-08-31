上汽作推手，在无锡打造车联网小镇-联手公安部交科所年底建成全球首个车联网城市

晨报记者 林劲榆

今年年底前的某一天，无锡街头，一台智能网联量产车“荣威MARVEL X”自动驾驶功能启动，与道路上交通设施实时联系，在一个红灯前自动停车，等待一分钟后，接到绿灯信号自动行驶，根据交通设施传输的修路信息，车辆自动改道。这样的行车体验正在成为现实。

昨天，上汽集团与公安部交通管理科学研究所（以下简称“交科所”）签署战略合作协议。根据计划，到今年年底，无锡将建成全球首个服务10万辆社会车辆的城市级车路协同平台。

智能驾驶加速在国内落地

根据上汽集团与交科所协议，双方将在车联网应用、自动驾驶汽车安全测试和交通安全研究应用等多个领域开展战略合作，积极推进V 2X车联通讯相关技术成果的先行先试及产业化，有力推动中国智能网联汽车相关政策及标准的起草制订，不断加快智能驾驶在国内的落地进程。

交科所是负责全国道路交通管理领域国家标准、行业标准的制订、修订等工作的权威科研机构。

据悉，双方将共同合作开展路侧管控设施、智能车载终端、自动驾驶汽车及车路协同服务平台等之间通信接口、数据交互标准的研究制定，促进我国车联网产业规范发展。双方还将共同探讨基于汽车电子标识的智能网联汽车数字身份认证技术、安全认证机制等，开展研究、测试等合作，为国家相关技术标准、产业发展政策制定提供支撑。双方将在自动驾驶汽车道路测试和“车联网体验特色小镇”方面开展合作，发挥各自优势，共同开展自动驾驶汽车道路测试方法、测试技术等研究，以及通讯标准、安全场景库、安全标准认证等方面关键技术，并形成行业和国家标准。

双方将利用驾驶、行驶、环境、事故等相关数据，合作研究基于车辆状态数据的自然驾驶条件下驾驶人行为分析研究，获取驾驶人的驾驶行为特性，并探索将其应用于驾驶行为主动干预、保险、用户驾乘体验优化领域。

车联网千亿市场已经打开

“车联网（LTE-V 2X）城市级示范应用重大项目”是工业和信息化部、公安部、江苏省政府“两部一省”共建智能交通综合测试基地重大项目。该项目由公安部交科所、中国移动、华为、无锡交警支队牵头发起，目前已吸引奥迪、福特、一汽、东风、长安、上汽等全球十余家车企加入。车联网项目规划实施时间从2017年至2020年底，分三期实现无锡智能网联车的规模应用。

业内人士认为，智能网联汽车将带来颠覆性的机会，车联网将成为物联网最具价值的细分行业。

据不完全统计，2017年智能网联汽车领域共完成融资额超过400亿元。这背后，是车联网领域巨大的市场前景。

国际市场研调机构IC In-sights最新报告指出，今年物联网市场总产值将达939亿美元，其中增长幅度最高为车联网市场，预期将增长21.6%至45亿美元。

根据赛迪顾问预测，预计到2020 年国内智能网络汽车渗透率将达到25%，市场规模将达到565亿元，5年累计市场规模将达到1097亿元。