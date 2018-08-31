上攻蓄势转眼成了新拉锯

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市双双震荡下跌，创业板也很疲软，盘中仅旅游酒店、高速公路等少数板块翻红，网络安全、数字中国、国产软件、知识产权等概念跌幅居前。午后，股指一路下行，最后沪市大跌31点又以一根中阴线报收。

5G赛道已明确

2016年1月，工信部牵头多家运营商、通信设备商启动5G技术研发试验，分三阶段逐步对关键技术、技术方案、系统方案进行验证。目前，5G关键技术、技术方案验证已经完成，5G的速率、用户能力、覆盖、设备互通均达到了预期效果。目前，工信部已经启动第三阶段系统方案验证，以确保5G按期商用。

权威人士指出：计划今年9月将正式发布5G频谱资源的最终许可方案。频率分配是5G建设周期开启的风向标，在此之前，全球已有五个国家完成5G频谱的拍卖，欧盟独占四席。在5G网络商用之前，各国频谱资源政策的竞争已经拉开帷幕。

甲醇持续涨价

进入8月以来，甲醇的持续涨价首先体现在期货市场上的炒作，其主力合约1809从1850元/吨附近迅速拉升至最高3295元/吨，进而带动了二级市场上对相关概念股的一波炒作。

对于近期甲醇价格上涨的原因，国内甲醇生产商曾公开表示，主要原因在于目前国内甲醇库存处于低位。未来随着需求旺季的来临，采暖季环保限产等多重因素将继续利好甲醇价格上涨。

业内人士表示，近期甲醇上涨的主要逻辑就是港口低库存，且由于国内、国外两条进货路线均发生困难，导致短期低库存现象难以改变。

资金还是谨慎

大盘继续蓄势整理，本来寄希望于5日均线对大盘形成支撑，因为前两天量能的急剧萎缩，意味着市场杀跌动力减缓，短线有望重启反弹，短期甚至有挑战60日均线压力的可能，但在沪市KDJ指标刚进入超买区，股指就掉头向下，显然市场资金还是比较谨慎和保守的。拉锯格局一时半会还是难改变。

昨日股指连续下行，盘中破了5日线，沪市最低已到了20日线和10日线附近，目前2744点至2734点是强支撑区域，5周均线也在这个区间，5周线的得失将决定短期大盘的强弱，所以今日走势显得较关键，投资者在仓位配置上还是要遵循防御和激进并举，医药股作为很好的防御板块，仍然需要重点关注；而部分云计算、工业互联网、5G、信息安全、军工等公司股票则一有机会就会出现交易性收获。