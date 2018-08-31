风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

日前，*ST钒钛披露半年报显示，公司主营收入67.7亿元，同比增长 60.28%，净利润 11.5亿元，增长 176.6%。 该 公 司 2014、2015、2016年分别亏损37.75亿元、22.07亿元和59.88亿元，合计逾100亿元。这样一家公司能从巨亏变巨赢，靠的是什么？靠的是资产重组！

这家公司剥离了铁矿石、钛精矿及海绵钛等亏损资产，专注钒钛业务。而去年恰逢钒钛价格猛涨，如钛白粉每吨从7500元涨至19500元，钒氮合金每吨从6万元涨至32万元，于是公司撞上大运，凤凰涅槃，又恢复上市了。而在*ST钒钛的十大股东名单中，国家队汇金和证金公司分别以1.3亿股和1.27亿股，列控股股东鞍钢集团和攀钢集团之后，忝列大股东阵中。

“对我们好运营业部工作室一直关注的朋友是知道的，我始终强调，小散不适合玩 ST股票，因为你掌握不了第一手内幕资料。ST股票暴涨暴跌的背后，其实都是有逻辑支撑的，但普通人肯定是不清楚的，如果你随意跟风炒作，很可能被摆一道。”高智说。现在的ST股票都是神仙票，普通人根本弄不清楚它的未来是死是活，虽然死的概率很小，但主力往往利用你不明真相的弱点来回折腾，吓也吓死你。

“我来理一下ST股票的特征，第一就是连续两年亏损，特别处理成为ST股，然后第三年亏损标注成是*ST，是退市预警，就意味着有可能要退市；第二，ST股是因为股票的净资产已经跌破面值，假如这个股票面值是一块钱，那么净资产低于一块或者资不抵债，也能导致ST；第三，有些股票是因为重大违规、欺诈上市或者是财务报表造假违规等原因戴帽的。像最近的ST长生，就是由于公共安全或者重大事件被特别处理成ST公司。有的ST公司往往有这样或那样的毛病，而且问题还很严重，所以对ST股票我也不主张跟风买卖。”郁教授道。国家队能提前潜伏进*ST钒钛，具有常人不能拥有的特殊条件。普通人不了解内情，在ST股票盘中出现大幅震荡时，估计都会抛股逃命，捂是捂不住的。而能够捂住的ST股票，往往又是会退市的那一个。

今日行情预测：反抽

仓位：70%