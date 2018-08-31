18种抗癌药纳入医保准入谈判-医保+商保提升“抗癌”力度

晨报记者 李 俊 杨晓东

8月17日，国家医疗保障局印发《关于发布2018年抗癌药医保准入专项谈判药品范围的通告》，确认12家企业的18个品种纳入本次抗癌药医保准入专项谈判范围。消息一出，不少原先有购买商业保险打算的市民又犹豫了，“医保保障范围更广了，目录内的抗癌药种类也多了，那还有必要买商业保险么”？

业内人士指出，国家正在推动越来越多抗癌药品纳入医保，但医保目录外的有效抗癌药依然众多，医保报销也有一定的局限性。高昂的治疗费、漫长的康复期决定了抗癌是一个耗时也耗钱的过程。因此除了基本的医保外，还需要补充合适的商业保险，通过“医保+商保”的模式，有效地防范癌症带来的经济风险。目前，市场上的商业健康保险，包括重大疾病保险、住院医疗保险等，都可以在一定程度上实现癌症风险的转嫁。近期，聚焦癌症风险保障的医疗险在市场上异军突起，受到广大消费者关注。

医保VS商保：关注保障范围

随着越来越多抗癌药品纳入医保，我国的基本社会医疗保险对于包括癌症在内的重大疾病治疗、用药的经济补偿作用更加明显。

据国家卫健委初步统计，截至今年4月18日，两批谈判的17种抗癌药品因降价节约资金41.7亿元，加上纳入医保目录后报销的部分，共为患者减轻药费负担62.4亿元。

然而，对于癌症患者而言，仍有部分抗癌药价格过高且并未进入医保目录，摆在他们面前的依然是颇为沉重的经济负担。

对于抗癌药品费用高的问题，国家卫生健康委员会药政司司长于竞进在接受媒体采访时曾指出，主要原因在于药企研发投入大，近年来各方加大抗癌药前期研发投入，新产品研发成功率不到2%，平均成本超过7亿美元，药企需通过高定价收回前期投入。

在药价高企的情况下，将更多的抗癌药纳入医保目录，成为国家减轻癌症患者经济负担的重要举措。

然而，医保作为国民最基本的社会医疗保险，其最主要的目的在于减轻因疾病带来的最基本的经济负担。因此，医保报销范围有限，仅可在其目录范围内进行报销，且并不是百分之百报销，有一定比例需要患者自己承担。据统计，对于大部分常见重大疾病，医保报销的比例只占到总治愈费用的30%-40%。目前我国城乡居民基本医保筹资标准人均不到700元，大病保险报销后，部分患者自付费用负担仍然很重。

为了更好地差异化设置药品目录、优化药品的合理使用，在医保资金有限的前提下，无法将所有抗癌药物纳入医保目录内；同时，由于医保目录的更新有一定周期性，许多新上市的抗癌药物，尽管具有更好的治疗效果，但还来尚未纳入到医保目录中。

因此，尽管医保的保障能力在不断提高，面对癌症正呈现出的发病率高且年轻化的趋势，还需在基本医疗保障之上再加固商业健康保险，才能在疾病不幸来临时，获得最大程度的经济保障。

重疾险VS防癌险 关注保障深度

目前，能够提供癌症风险保障的商业保险产品主要包括重大疾病保险、住院医疗保险等。其中，重疾险属于确诊包括癌症在内的重大疾病后，给予一次性赔付的保险，而医疗险则是在合同范围内对患者的医疗费用予以报销，两者都能保障癌症带来的经济风险。近期，专门针对癌症风险进行保障的医疗险进入大众视野，“防癌险”成为市场热门。

传统重疾险、医疗险的优势在于广度。从保障范围来看，大多数公司的重疾险涵盖的病种在监管规定的25种重大疾病的基础上进行扩展，可以达到5、60种，癌症等六种高发重疾必然在其中；除先天性疾病、既往症和部分特殊疾病之外，医疗险不对赔付的病种作特殊规定，而是针对患者的住院医疗费用进行赔付。

“防癌险”的优势则在于深度。根据多家保险公司往年重大疾病的理赔数据，理赔前三的重大疾病分别为癌症、急性心肌梗塞以及脑中风后遗症，其中癌症的比例高达75%。“防癌险”聚焦在重大疾病中占比最大的癌症，进行有针对性的风险保障。以平安健康险近期推出的“i康保·老年医疗”和“抗癌卫士2018”为例，癌症保额（含原位癌）最高达200万，报销不限社保目录、不限治疗手段，且零免赔额，为患者提供从确诊到治疗的全方位保障。与传统重疾险、医疗险相比，“防癌险”更为聚焦癌症风险，充分考虑癌症患者的实际需求。

另一方面，由于赔付范围大，为了减少逆选择风险，重疾险和医疗险对被保人的身体状况有较高的要求，60岁以上的老年人、三高等慢病群体，往往被排除在可保范围之外。对于重疾险来说，即便在投保年龄上限以下，一旦超过了45岁，极其有可能出现保费倒挂——即所缴保费超过了重疾险保额的情况。

从投保门槛角度来看，防癌险更为“亲民”。平安健康险“i康保·老年医疗”和“抗癌卫士2018”，投保年龄均放宽到了70周岁，三高等慢病也不影响投保，有效填补了这部分人群的保障空白。据了解，某客户为自己60岁的母亲投保了一份“抗癌卫士2018”，首年保费仅一千多元。“因为母亲患有高血压，年龄又大了，无法投保住院医疗险。”客户表示，“现在癌症患病率这么高，这种防癌险的出现，对于老年人来说非常实用。”

针对现今大热的“防癌险”，专家建议，具体投保过程中需要综合个人需求、经济能力以及投保门槛等条件，进行合理选择。从保障范围角度来看，重疾险、住院医疗险的保障相对更完善；但如果从保障最大化的角度考虑，或者在投保了重疾险的基础上，通过“防癌险”覆盖特定癌症的保障。尤其是对于有癌症家族史、或是工作中经常接触化工原材料等致癌物品的人员，更是需要“防癌险”的额外保障。高龄老人、慢病人群无法投保重疾险、住院医疗险，“防癌险”也为这部分人群提供了保障癌症风险的一种选择，这也是“防癌险”的一大社会意义。