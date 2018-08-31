又到开学季 买“学平险”就能高枕无忧？

见习记者 杨晓东

又到开学季，无论幼儿园、初中生还是高中大学生，作为父母，除了忧心他们的学业以外，最担心的，还是他们的人身安全问题。有数据显示，近年来，我国每年有26.1%的儿童因意外死亡，且这个数字每年还在不断增长。而由于环境、食品安全等原因，重疾发生率更呈现年轻化趋势。

事实上，随着家长保险意识的提升，孩子成长期的保险保障已经受到了越来越多的重视。不过，部分家长在面临保险选择的时候依旧会有些迷茫，不知道该怎么为自己孩子买最适合的保险组合。

保险专家建议，家长可以充分利用学平险的赔付额度获得保障，此外还可以适当补充商业重疾险，减轻重大疾病的高额医疗支出。

学平险：公益性强但保额不足

资料显示，若以年龄段区分，0至9岁儿童因疾病发生理赔的比例比较高。其中良性脑肿瘤、脑炎后遗症或脑膜炎后遗症，双耳失聪和重型再生障碍性贫血是该年龄段的高发重疾。有数据显示，每年新增恶性肿瘤患儿高达3万，且儿童肿瘤的发病率每年还在以2.8%的速度在增加。

学平险即“学生平安保险”，是专门为未成年在校学生设计的一种保险，涵盖学生身故、伤残、意外医疗费用补偿及疾病类医疗费用补偿等责任。其保险期限一般为1年，从每年的开学日9月1日起到暑假最后一天8月31日止。也就是说，即使学生在暑假期间发生了意外事故，也能由保险公司进行理赔。

虽说学平险的本质是商业保险，但却带有较强的公益性质，通常只要缴纳几十元的保费，就能获得总计数万元的保额。如果用一句话来概括，就是保费低、保障高。

业内人士表示，“学平险”的性价比较高，保费为几十元至百元，但保额最高可达几万元。当发生风险时，只需提供简单资料，保险公司就会迅速理赔。对于农村、城镇工薪家庭，以及低收入家庭来说，这类保险是分散风险的有效方式。

重疾险：构筑全面保障

值得注意的是，学平险只是最为基础的未成年人人身险产品，其保费便宜的同时也存在就医用药范围上较窄、保障额度不足的缺点。以3万元保额的学平险为例，其意外医疗的额度一般只有3000-5000元。如果孩子遭遇较大的意外，对高端医疗服务、进口药品需求量较大时，学平险的保障可能就会显得杯水车薪。

例如需要满足社保报销的条件，自费药和一些自费项目的治疗都不能理赔。可一旦孩子生了大病，父母都会希望孩子在治疗过程中减少痛苦，进口药、先进诊疗技术等等都是无法赔付的。

据了解，儿童重疾险是通过小额投入，将可能出现的风险转移给保险公司，若孩子不幸罹患重疾，只要确诊的疾病符合保险条款的约定，就可一次性获得保险公司相应的赔付。如果有了保险，则能大大缓解患病家庭的经济负担。

当前，重大疾病已经开始有低龄和年轻化倾向，比如严重心肌炎、白血病等便是婴幼儿高发疾病，重大疾波费不菲，少儿重疾险可以弥补孩子因罹患重大疾病给家庭带来的重大经济损失，有效减轻治疗压力，是儿童最应该重视的保险。

考虑到儿童因其年龄孝体质弱的特殊性，重大疾病的保障范围与成年人的保障范围不尽相同。建议在对比同等价位的重疾险时，在保监会规定的25种重疾的基础上，优先选择含有“儿童重大疾脖、“白血脖等特殊保障的产品，以及包含轻度重疾的产品。

合理搭配可提升保障

目前，各家寿险公司对重大疾病的定义，都是遵照2007年4月中国保险行业协会与中国医师协会制定的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》来执行的，该《规范》界定了25种常见重疾，并明确了恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、冠状动脉搭桥术 (或称冠状动脉旁路移植术)、重大器官移植术或造血干细胞移植术、终末期肾病(也称慢性肾功能衰竭尿毒症期)为6种重大疾病保险应当包含的疾病，其余则是由保险公司依据重疾定义规范自由配置。

珠江人寿推出的“珠江康护终身重大疾病保险”最明显特点是保103种重疾，51种轻疾，形成了对人体从头到脚的全方位保障，而且重疾加轻疾最多赔4次，轻症可豁免后期保险，保障期至终身，是一款障全面的综合保障计划，能为被保险人抵御因重大疾病所带来的家庭财务风险。