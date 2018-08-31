第75届威尼斯电影节开幕-大师名导云集争夺“金狮”

晨报记者 陆乙尔

当地时间8月29日晚，第75届威尼斯国际电影节在水城威尼斯开幕。本届电影节参赛阵容强大，英国大师级导演迈克·李《彼得卢》等21部影片将角逐金狮奖，开幕片则为奥斯卡最佳导演奖得主、美国导演达米恩·查泽雷执导的传记电影《登月第一人》。去年因执导《水形物语》而斩获威尼斯电影节最高奖金狮奖的导演吉尔莫·德尔·托罗今年担任评委会主席。

入围今年电影节主竞赛单元的21部影片可谓竞争激烈，有金狮奖得主迈克·李的《彼得卢》、《地心引力》导演阿方索·卡隆的《罗马》、科恩兄弟的《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》等名导新作，还有《龙虾》导演欧格斯·兰斯莫斯的《宠儿》、《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷的《登月第一人》、日本导演冢本晋也的《斩》等中坚力量的作品参与竞争。

开幕片《登月第一人》改编自詹姆斯·汉森的传记作品《第一人：尼尔·阿姆斯特朗的人生》。影片聚焦于主角1961年加入美国国家航空航天局到1969年实现登月这几年的历程，瑞恩·高斯林继《爱乐之城》后与导演达米恩·查泽雷再度合作，出演男主角阿姆斯特朗。

2004年曾凭借《维拉·德雷克》斩获金狮奖的迈克·李，此番带来为纪念英国“彼得卢屠杀”200周年而拍摄的历史剧情片《彼得卢》。2014年凭借《地心引力》斩获奥斯卡最佳导演的阿方索·卡隆，这次则带来由他自编自导并包揽了制片、摄影、剪辑等工作的新片《罗马》。该片全片采用黑白影像，故事背景设定在上世纪70年代的墨西哥城，以一个女佣的视角展现了日常生活的史诗感。

中坚力量里，欧格斯·兰斯莫斯的《宠儿》备受瞩目，主演包括奥斯卡影后艾玛·斯通、奥斯卡最佳女配角蕾切尔·薇兹、《X战警》“野兽”尼古拉斯·霍尔特、《比利·林恩的中场战事》男主角乔·阿尔文等。剧情则被中国网友戏称为英国版《延禧攻略》，因为影片背景设定在18世纪早期的英格兰，讲述各位女性为争夺女王的青睐和获得宫廷影响力而展开的激烈斗争。此次唯一入围主竞赛单元的亚洲影片《斩》是日本导演冢本晋也的新作，该片以江户时代末期江户城近郊的农村为背景，围绕一名搅弄时代浪潮的浪人的命运展开。

华语电影此次未能入围主竞赛单元，在其他单元有所亮相，如定于国庆档上映的张艺谋新片《影》入选了非竞赛展映单元。吉尔莫·德尔·托罗担任主席的主竞赛单元评委会中也能看到中国导演的身影，中国导演张艾嘉将与法国演员妮可·加西亚、丹麦演员崔娜·蒂虹、、英国演员娜奥米·沃茨、波兰导演玛高扎塔·施莫夫兹卡、奥地利演员克里斯托弗·瓦尔兹、新西兰导演塔伊加·维迪提、意大利导演保罗·格诺维塞等一同担任评委，进行影片评审工作。