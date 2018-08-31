斯特恩小提琴赛决赛选手“考”陈其钢新作-面对陌生《悲喜同源》演绎各自“人生悲喜”

晨报记者 殷 茵

两年前，首届上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛将小提琴协奏曲《梁祝》作为半决赛的“规定动作”，来自9个国家和地区的18位选手在上交音乐厅里，用琴弓幻化出18只斑斓各异的“蝴蝶”；两年后，即将于明晚举行的第二届上海艾萨克·斯特恩国际小提

琴决赛，同样选中了一首中国作品《悲喜同源》，作为必考题。与家喻户晓的《梁祝》相比，由著名作曲家陈其钢创作的《悲喜同源》仅仅在北京国际音乐节上首演过，对于所有选手而言，它陌生得就像一张“白纸”，等待着他们用弓弦挥洒出一幅属于自己的“人生悲喜图”。

作品新，考察全面素养

《悲喜同源》是陈其钢历时7个月创作的单乐章小提琴协奏曲，全曲演奏时长为24分钟，其主题素材来自于著名中国古曲“阳关三叠”，“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。“之所以选择这个主题，不仅因为《阳关三叠》是我从年轻时就喜爱的音调，更因为它陈述的是人生的永恒话题——离别，人们告别时的悲情和对奔向未知前程的憧憬。”。人生的悲与喜，得与失，聚与散，是这首作品反复思量的话题。

如此意涵深刻的作品，对选手的音乐分析能力和理解能力提出了高强的挑战。在上一届比赛中，评委之一的俞丽拿为所有选手详解了《梁祝》，但面对“陌生”的《悲喜同源》，陈其钢却在接受媒体采访时反复强调，不要给选手提供首演的版本参考。在他看来，演奏新作品，对于任何音乐家来说都是挑战，“有些音乐家在演绎成熟作品时，表现非常出色，但其实不过是一个音一个音模仿出来的。一遇到新作品，看着谱子拉，就暴露了五音不全的毛病。”他认为，不给任何标准，才能全面衡量一个演奏家的实力，“我希望6个选手，能演绎出6种截然不同的版本，这样才可以真正了解他们的音乐理解力和演奏能力。”

而每一位选手融入各自人生理解的演绎，对于作曲家而言，同样令人兴奋：“这对于我来说，也是一种积累经验的过程。”

技术难，诠释情感更难

《梁祝》中融入了二胡中独有的“滑音”，让不少从未接触过民乐的外国选手在初上手时有点懵，不少人甚至找来了二胡版的《梁祝》作为参考。这一次的《悲喜同源》，对于外国选手而言，会不会遇到同样的难题？陈其钢坦言：“这个作品和《梁祝》很不一样，它在演奏技法上和中国民乐并没有太多关系，其音乐语汇本身更偏向西方，不会有太大的问题。”更何况，不管是评委还是选手，《悲喜同源》都是一首全新作品，不会有任何先入为主的印象，“所以，一切对大家来说，都是开放的。”

首演时，就有专业观众表示，《悲喜同源》是一首非常难拉的曲子，对此，陈其钢表示：“有难度是必然的。它的难度不在于如何拉好小提琴，而在于和乐队的合作，对默契的要求很高，难就难在做到天衣无缝。”

当然，除了技术上的难度，情感上的诠释无疑更具挑战，入围决赛的美籍华人选手周颖在接受采访时表示，“陈其钢老师写《悲喜同源》时经历了丧子之痛，所以作品的旋律里蕴含着很多悲伤复杂的感情。我也已经和其他选手交流过，研究如何用更好的演奏技法去呈现东方旋律，同时展现出作品深刻的情感。”