晨报记者 孙俊毅

本周五被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括德甲、意甲、法甲等。

周五029德甲 1日02:30

汉诺威96VS多特蒙德

汉诺威96首轮1比1战平不来梅，比赛数据和对手平分秋色。汉诺威中场普里布因

伤缺阵，浅野拓磨和伍德停赛期满复出。多特蒙德首轮4比1击败莱比锡红牛，新援维特塞尔连续两场比赛都有进球。上赛季汉诺威在主场4比2大胜多特蒙德。主流机构对本场开客让一球中高水，对比上赛季多特蒙德客客让一球/球半中水，此番让出一球盘略显不足，不妨支持汉诺威主场不败。

竞彩让球推荐：

汉诺威 96（+1）VS多特蒙德 胜

周五030意甲 1日02:30

AC米兰VS罗马

AC米兰只踢了一场联赛，2比3输给了那不勒斯，球队表现确实和那不勒斯有一定的差距，全队失误不少。罗马上轮与亚特兰大的比赛一波三折，开局2分钟罗马便领先，但上半场连丢三球，下半场再惊险地追平比分。罗马前2轮1胜1平，表现中规中矩。

AC米兰已经连续三个赛季在主场输给罗马。主流机构对本场开主让平半中高水属于基本盘口，建议彩民重点考虑罗马不败。

竞彩让球推荐：

AC米兰（-1）VS罗马 负

周五033法甲 1日02:45

里昂VS尼斯里昂

上轮2比0击败斯特拉斯堡，新赛季前两个主场全胜。尼斯本赛季被彻底打回了原形，上一轮主场0比4惨败给第戎，前3轮1平2负，丢了6球只进1球，唯一的一粒进球还是通过点球打入，也就是说尼斯本赛季运动战还没有取得过进球。主流机构对本场开主让球半中水，对比上赛季里昂让一球/球半中高水，此番对里昂支持力度充分，极有可能打出上盘。

竞彩让球推荐：

里昂（-1）VS尼斯 胜