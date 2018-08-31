8月30日，国家主席习近平在北京人民大会堂同科特迪瓦总统瓦塔拉举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为瓦塔拉举行欢迎仪式。 新华社记者李涛摄

习近平同科特迪瓦总统瓦塔拉举行会谈

两国元首一致同意

推动中科关系迈向更高水平

新华社北京8月30日电（记者刘华、王卓伦）国家主席习近平30日在人民大会堂同科特迪瓦总统瓦塔拉举行会谈。两国元首一致同意，推动中科关系迈向更高水平，实现互利共赢。

习近平欢迎瓦塔拉来华出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问。习近平指出，这次论坛峰会致力于构建更加紧密的中非命运共同体，对推动中非全面战略合作伙伴关系深入发展、加强发展中国家团结合作具有重要意义。

习近平指出，中科建交35年来，两国各领域合作不断扩大，成效显著。中方赞赏科方坚定奉行一个中国政策，坚定支持科方维护主权、安全、发展权益，支持科特迪瓦走适合本国国情的发展道路。双方要在涉及彼此核心利益和重大关切问题上更加坚定地相互支持。经贸合作是中科关系的“推进器”，要以共建“一带一路”为契机，加强发展战略对接，促进两国高质量、可持续的共同发展。要有效应对安全挑战，为促进西非地区和非洲大陆和平稳定发挥建设性作用。要在联合国安理会加强协调，共同维护包括非洲国家在内广大发展中国家的合法权益。

瓦塔拉表示，中国是科特迪瓦伟大的朋友，科特迪瓦人民珍视同中国人民的传统友谊。科特迪瓦钦佩并祝贺中国的改革和发展成就，视中国为成功的榜样。科特迪瓦完全支持习近平主席提出的“一带一路”重要倡议，愿积极参与、并愿推动西非经济货币联盟国家共同参与共建“一带一路”合作。科方高度评价中方在多边事务中努力维护发展中国家权益，感谢中方一直支持非洲，积极参与联合国在非洲的维和行动。我相信，中非合作论坛北京峰会一定会取得成功，成为中非合作的一次历史性盛会。

会谈后，两国元首还共同见证了有关双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为瓦塔拉举行欢迎仪式。彭丽媛、丁薛祥、杨洁篪、王东明、王毅、张庆黎、何立峰等参加。

8月30日，国家主席习近平在北京人民大会堂同科特迪瓦总统瓦塔拉举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为瓦塔拉举行欢迎仪式。 新华社记者申宏摄

8月30日，国家主席习近平在北京人民大会堂同科特迪瓦总统瓦塔拉举行会谈。这是习近平和夫人彭丽媛同瓦塔拉夫妇合影。 新华社记者鞠鹏摄

8月30日，国家主席习近平在北京人民大会堂同科特迪瓦总统瓦塔拉举行会谈。 新华社记者鞠鹏摄