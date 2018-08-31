8月30日，国家主席习近平在北京人民大会堂同塞拉利昂总统比奥举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为比奥举行欢迎仪式。 新华社记者 李涛 摄

习近平同塞拉利昂总统比奥举行会谈

两国元首一致同意将中塞全面战略合作伙伴关系不断推向前进

新华社北京8月30日电（记者王卓伦）国家主席习近平30日在人民大会堂同塞拉利昂总统比奥举行会谈。两国元首一致同意，巩固友好互信，扩大务实合作，将中塞全面战略合作伙伴关系不断推向前进，更好造福两国人民。

习近平欢迎比奥来华出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问。习近平指出，中方珍视中塞传统友谊。建交47年来，两国始终是风雨同舟、患难与共的好朋友。两国人民并肩抗击史无前例的埃博拉疫情，在国际社会传为佳话。塞拉利昂是当年支持恢复中华人民共和国在联合国合法席位的提案国之一。总统先生讲原则、明大义，一直坚持一个中国原则，中方对此高度赞赏。中国不会忘记老朋友，始终把发展同非洲国家的团结合作作为对外政策的重要基础，这一原则绝不会因为中国自身发展和国际地位提高而变化。中方尊重塞拉利昂人民的自主选择，愿同塞方密切高层交往，加强治国理政经验交流，扩大在基础设施建设、农渔业、医疗卫生、教育、安全能力建设等领域合作，继续在多边领域相互支持，推动两国关系行稳致远。

比奥表示，塞中建交47年来，两国友谊经受了考验，历久弥坚。中国长期以来为塞拉利昂经济社会发展提供了宝贵帮助。塞拉利昂人民尤其不会忘记，在我们抗击埃博拉疫情最困难的时候，是中国政府和人民率先驰援。塞拉利昂愿意学习借鉴中国发展经验，密切两国关系，积极参与共建“一带一路”，深化教育、渔业、卫生、基础设施等领域合作。塞方致力于加强同中方在多边事务中沟通协调，以维护非洲国家正当利益。

会谈后，两国元首还共同见证了有关双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为比奥举行欢迎仪式。彭丽媛、丁薛祥、杨洁篪、蔡达峰、王毅、李斌、何立峰等参加。

8月30日，国家主席习近平在北京人民大会堂同塞拉利昂总统比奥举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为比奥举行欢迎仪式。 新华社记者 丁林 摄

8月30日，国家主席习近平在北京人民大会堂同塞拉利昂总统比奥举行会谈。这是习近平和夫人彭丽媛同比奥夫妇合影。 新华社记者 鞠鹏 摄