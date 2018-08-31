致“一带一路” ，习近平信里的殷殷期盼

央视网消息：8月28日，习近平连发两封信谈及“一带一路”。第一封，他给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信，强调青年是国家的未来，勉励他们为构建人类命运共同体作出自己的努力；第二封，他向2018年“一带一路”知识产权高级别会议致贺信，肯定知识产权制度对促进共建“一带一路”具有重要作用。

5年来，在推动“一带一路”建设走深走实，从“大写意”到精谨细腻“工笔画”的过程中，习近平一次次致信致电“一带一路”的响应者、合作者和建设者，谈思路、阐内涵、指明方向，发出倡议。这些致意内容丰富、意涵深刻，央视网一一为您梳理。

致首脑 在新的时代条件下，两国关系又取得了新的长足发展，我同你实现互访，双方政治互信不断增强，“一带一路”合作成果显著，中柬全面战略合作伙伴关系的内涵不断丰富，为两国人民带来实实在在的利益，也为地区乃至世界和平发展作出积极贡献。 ——2018年7月19日，与柬埔寨王国国王西哈莫尼互致贺电，在贺电中指出 中方愿同英方一道，加强宏观政策沟通和协调，保持高层交往和机制性交流，推进“一带一路”框架下务实合作，为中英关系“黄金时代”提质加速提供更多机遇。 ——2018年4月19日，应约同英国首相特雷莎·梅通电话时指出 中阿建交40年来，两国政府和人民相互尊重、平等相待，结下了深厚友谊，双边关系全面快速发展，双方在共建“一带一路”框架内各领域合作成果丰硕，给两国和两国人民带来了实实在在的好处。 ——2018年5月25日，同阿曼苏丹国苏丹卡布斯互致贺电，在贺电中指出

致会议 我们愿同各方继续共同努力，本着共商共建共享原则，将“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，让丝路精神发扬光大。 ——2018年8月28日，向2018年“一带一路”知识产权高级别会议致贺信时指出 中国愿同沿线国家一道，构建“一带一路”互利合作网络、共创新型合作模式、开拓多元合作平台、推进重点领域项目，携手打造“绿色丝绸之路”、“健康丝绸之路”、“智力丝绸之路”、“和平丝绸之路”，造福沿线国家和人民。 ——2016年7月25日，致2016“一带一路”媒体合作论坛的贺信 历史上，我们的先辈劈波斩浪，远涉重洋，开辟了中拉“太平洋海上丝绸之路”。今天，我们要描绘共建“一带一路”新蓝图，打造一条跨越太平洋的合作之路，把中国和拉美两块富饶的土地更加紧密地联通起来，开启中拉关系崭新时代。 ——2018年1月22日，致中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议的贺信

致平台 “一带一路”媒体合作论坛为各国媒体对话交流、务实合作提供了一个平台。希望各国媒体用好这个平台，为推动国家关系发展、沟通民心民意、深化理解互信方面积极有为，为“一带一路”建设发挥积极作用。 ——2016年7月25日，致2016“一带一路”媒体合作论坛的贺信 库布其论坛成立十年来，成为各国交流防沙治沙经验、推动实现联合国2030年可持续发展目标的重要平台。本届论坛以“绿色一带一路，共享沙漠经济”为主题，探讨加强“一带一路”沿线国家和地区防沙治沙合作，很有意义。 ——2017年7月29日，向第六届库布其国际沙漠论坛致贺信时指出

致青年 青年是国家的未来，中非青年是中非友好的未来。希望你们加强文化交流、心灵沟通，继续关注并积极参与共建“一带一路”，支持中非团结合作，同26亿中非人民一道，为传承中非传统友谊作出贡献，为携手打造更加紧密的中非命运共同体、构建人类命运共同体作出自己的努力。 ——2018年8月28日，给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信时指出

（整理/刘禛）