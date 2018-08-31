2018年金秋九月，必将在中非关系史上留下浓墨重彩的一笔。

中非合作论坛北京峰会即将举行。中非领导人相聚北京，共商发展大计，携手为增进中非人民福祉、构建更加紧密的中非命运共同体绘制宏伟蓝图。

共建一带一路，实现共同发展

这是一个风云变幻的时代。世界大发展大变革大调整之际，有些人选择单边主义、贸易保护主义，逆全球化思潮不时涌动。中国敞开胸襟，选择更深程度融入世界经济。

2013年，习近平主席西行哈萨克斯坦、南下印度尼西亚，提出共建“一带一路”倡议，众多国家积极响应。

英国牛津大学学者彼得·弗兰科潘在其著作《丝绸之路：一部全新的世界史》中写道，“一带一路”倡议是为了造福天下这一共同事业而提出的，是一个“深度合作的黄金机遇”。“一带一路”正在唤醒亚欧大陆乃至整个太平洋沿岸，为人类开启了一个全新的未来世界。

货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位……

一组组数据昭示了“一带一路”建设的勃勃生机与活力。共建“一带一路”正成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

作为“一带一路”倡议的自然和历史延伸，非洲国家期望抓住机遇，与中国、与世界共同发展。

共同的历史遭遇、共同的发展任务、共同的战略利益把中非紧紧联系在一起。回首历史，在争取民族独立和解放的斗争中，在发展振兴的道路上，中非结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊。半个多世纪以来，在中非关系发展的每一个关键时期，中非双方都能找到中非合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越，让中非关系始终保持旺盛的生命力。

面对新形势新挑战，世界上人口最多的发展中国家和发展中国家最多的大陆，团结合作，携手同行。

合作持续升温，发展成果丰硕

中华民族历来讲求“天下一家”，主张民胞物与、协和万邦、天下大同，憧憬“大道之行，天下为公”的美好世界。秉持这样的信念和担当，中国用自己的发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展，这是中非关系最大的“义”。

在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，习近平主席提出做强和夯实中非关系新定位的“五大支柱”以及未来3年重点实施“十大合作计划”，着力支持非洲破解基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大发展瓶颈，加快工业化和农业现代化进程，推动实现自主可持续发展。在约堡峰会成果落实的收官之年，人们看到，截至今年3月，中方承诺提供的600亿美元资金支持中，超过90%已经落实或作出安排。公路、铁路、机场、港口、工厂、工业园区……天堑变通途，滩涂成良港，荒漠现生机。项目的建设速度，让世界感受到中非合作的热度。

被誉为“新时期的坦赞铁路”的亚吉铁路，是非洲首条现代电气化铁路，自今年1月正式投入商业运营以来，客货运量不断攀升，成为沿线经济社会发展的“加速器”。

2017年，蒙内铁路开通运营，内马铁路开工建设，肯尼亚迎来铁路现代化新篇章。“曾被认为是‘白日梦’的铁路规划正在成为现实。”肯尼亚交通与基础设施部长詹姆斯·马查里亚说。数据显示，蒙内铁路项目自开工以来，已累计为肯尼亚创造近5万个工作岗位，培训5000多名专业技术工人，400多家当地企业参与工程分包，上千家当地物资、设备和材料供应商、服务提供商参与合作。

今年7月，由中企主导建设的吉布提国际自贸区开园。目前已有20多家企业签署了入园意向书，涉及商贸、物流、加工业，未来还将吸引汽车、机械、建材、海产加工、食品加工等企业入园设厂。吉布提总统盖莱激情满怀：“从这里开始，我们将建立并加强与中国乃至整个世界的联系。”

让发展成果惠及各国，让人人享有富足安康。因中企的到来，非洲人民的生活得到了改善；因为深度参与非洲的投资、贸易和工程建设，中企在海外市场拓展、跨地域企业管理等方面积累了宝贵经验，进一步发展壮大。

“人民幸福感的提升说明了一切。”南非标准银行总裁苏卡尼·雅巴舍认为，几年来的发展历程，让越来越多国家意识到“一带一路”建设的深远意义。

中非团结合作，共塑美好未来

18年前，在中国和非洲国家共同倡议下，中非合作论坛成立，构建起中非双方集体对话与务实合作的有效机制和重要平台。

18年来，中非合作论坛已成为引领中非合作的一面旗帜，为南南合作树立了典范。

“无论国际风云如何变幻，无论中国发展到哪一步，中国都将始终同非洲等广大发展中国家站在一起，永远做非洲的真诚朋友和可靠伙伴”“未来无论国际格局如何变化，中方都将秉持真实亲诚理念和正确义利观，继续支持非洲发展振兴。”铿锵有力的话语背后，是中国永远与非洲合作共赢、共同发展的初心。

当前，中国人民正致力于实现中华民族伟大复兴的中国梦，而非洲人民也正致力于实现联合自强、发展振兴的非洲梦。将本国发展战略与“一带一路”建设对接，进一步融入经济全球化大潮，早已成为非洲国家的愿望。

在“一带一路”国际合作高峰论坛上，肯尼亚、埃塞俄比亚政府与中国政府签署经贸合作协议。基础设施融资合作协议、内陆集装箱港堆场项目贷款协议、能源领域合作备忘录……一份份文件展示了中非携手发展的决心。

今年5月，肯尼亚获批加入亚投行，成为第六个加入亚投行的非洲国家。日前，中国同塞内加尔、卢旺达签署共建“一带一路”谅解备忘录，同毛里求斯就尽快签署“一带一路”协议达成共识。

“‘一带一路’倡议给非洲国家带来巨大利好。”非洲经济研究联盟负责人莱马·森贝特认为，非中伙伴关系建立在互相尊重以及追求共同梦想之上，“非洲国家在进行经济多元化、区域一体化建设过程中，应该积极把目光转向中国”。

“我期待同非方领导人在北京共襄盛举，共商中非合作发展大计，为增进中非人民福祉、促进世界和平与发展贡献力量。”习近平主席在致非盟第三十一届首脑会议的贺信中向非洲各国领导人发出诚挚邀请。

在不久前举行的“金砖+”领导人对话会上，许多非洲国家领导人谈论即将举行的中非合作论坛北京峰会时都充满期待：“非洲大陆正在集中精力致力于自身发展振兴，这次峰会正当其时。”

人们期待，中非合作论坛北京峰会就“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”达成新的共识，加强共建“一带一路”倡议、联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》以及非洲各国发展战略对接，为中非合作开辟新天地，在更高质量、更高水平上推动中非共同发展。中非团结合作，共塑人类社会美好未来。