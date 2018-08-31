共筑中非命运共同体，开启团结合作新征程

2018年中非合作论坛北京峰会即将于9月3日至4日召开。这是中非深化传统友谊、加强战略合作的一次历史性盛会，规模空前，举世瞩目，必将把中非全面战略合作伙伴关系推向新的高度。

本次峰会是今年中国面向发展中国家的一次重大外交行动。今年来，中拉、中阿、中非三大论坛相继举办会议，中国实现对发展中国家重要集体对话机制的全覆盖，对中国同发展中国家之间加强团结合作具有重要和深远意义。

中非传统友谊深厚，从来都是休戚与共的命运共同体。以2000年中非合作论坛成立为标志，中非友好合作关系在新世纪迸发出新的活力，展现出新的前景。不管国际风云如何变幻，不管世界格局如何调整，中非始终是志同道合的天然同盟军。

以习近平同志为核心的党中央高度重视中非关系。习近平总书记高屋建瓴，2013年访非时提出对非合作真实亲诚理念和正确义利观，党的十九大将其进一步确立为对发展中国家工作的指导原则。习近平总书记身体力行，5年来4次访问非洲，在各种场合会见非洲领导人约140人次。习近平主席就任和连任中国国家主席后首次出访均选择非洲，向全世界表明，加强中非友好合作是中国外交坚定不移的战略选择。

中非合作论坛自2000年成立以来，一直是中非开展集体对话的重要平台和进行务实合作的有效机制。论坛坚持共商共建共享原则，突出高效务实特点，经多年发展积累，取得一系列互利共赢的合作成果，造福于中非双方人民。2015年论坛约翰内斯堡峰会决定将中非关系提升为全面战略合作伙伴关系，提出中非共同实施“十大合作计划”，开启了中非合作共赢、共同发展的新阶段。论坛机制和成果受到中非人民的热烈欢迎和国际社会的高度评价，已经成为中非关系最有号召力和影响力的品牌，成为引领国际对非合作和南南合作的一面旗帜。

论坛约翰内斯堡峰会以来，中非双方以落实峰会成果为抓手，全面加强各领域合作，推动中非关系步入高位运行、加速发展的快车道。

——中非政治互信基础更加牢固。中非政治交往更加密切，治国理政和发展经验交流不断深入，双方坚定支持对方自主选择发展道路，支持彼此维护自身核心利益和重大关切。过去3年，27位中国党和国家领导人访非，非洲30位国家元首和政府首脑来华访问或出席会议，7位议长、9位副总统或副总理访华。中国同论坛成员方建立的全面战略合作伙伴关系等各类伙伴关系增至24个。冈比亚、圣多美和普林西比、布基纳法索先后重回中非友好大家庭。

——中非互利合作成果更加丰硕。中非双方共同推进“十大合作计划”取得积极成效，中方在约翰内斯堡峰会上所作承诺已经得到落实或作出安排。中国连续九年成为非洲第一大贸易伙伴国，在非各类投资总额超过1100亿美元。肯尼亚蒙巴萨至内罗毕铁路、尼日利亚阿布贾至卡杜纳铁路、海信南非工业园等一大批重要项目建成。中非经贸合作不断提质增效，从政府主导逐渐向市场运作转型，从商品贸易逐渐向产能合作升级，从工程承包逐渐向投资运营迈进。

——中非文明交流互鉴更加多彩。中非青年大联欢、智库论坛、媒体合作论坛、联合研究交流计划、减贫发展高端对话会等重要人文交流活动成功举行。过去3年，中国为非洲国家提供2万多个政府奖学金名额和1700多个学历学位教育名额。中非已建立133对友好城市关系，合建54所孔子学院和27家孔子课堂，每年赴非旅游的中国游客过百万，中国公民组团出境旅游目的地的非洲国家达30个。

——中非安全守望相助更加有力。中方积极支持非洲国家和非盟自主解决非洲问题，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设。中国现有约2000名维和人员在非洲维和，是联合国安理会五个常任理事国中向非洲派遣维和人员数量最多的国家。中国海军医院船“和平方舟”号访问非洲7国，成功完成首次环非访问，为到访国民众提供高水平医疗服务。迄今，中国已派出30批舰艇编队在亚丁湾、索马里海域开展护航行动，为6000多艘中外船只护航。

——中非多边团结协作更加密切。中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。面对国际形势新变化和各种全球性挑战，中非在国际事务中加强协调配合，双方在联合国改革、气候变化、反恐等重大国际和地区问题上密切沟通协调，在联合国教科文组织、世界卫生组织、国际民航组织等国际组织竞选中相互配合。

一个月前，习近平主席应邀访问塞内加尔、卢旺达、南非和毛里求斯四国，并同部分非洲国家领导人共同出席“金砖+”领导人对话会。这次访问适逢论坛北京峰会召开前夕，中非领导人就双边关系和互利合作以及论坛峰会筹备工作深入沟通，达成重要共识。双方还就共同关心的全球性问题深入交换意见，特别是针对当前国际事务中的单边主义倾向和贸易霸凌行径，中非双方都表明了反对单边主义和保护主义、致力于维护多边贸易体制的鲜明立场。这不仅坚定了双方加强团结合作的信心，也让全世界看到了中非携手并进的力量。

中非合作论坛北京峰会的大幕即将拉开，中非领导人将再次聚首北京，围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”主题，共叙友谊，共商合作。习近平主席将在峰会开幕式上发表主旨讲话，宣布未来3年及今后一段时间引领中非合作发展的新理念新思路新举措，推动中非全面战略合作伙伴关系向实走深、行稳致远。

中非将携手打造更加团结紧密的中非命运共同体。站在新的历史起点上，中非双方一致主张赋予中非全面战略合作伙伴关系更鲜明的时代特征、更丰富的合作内涵和更清晰的建设路径。双方将围绕本次峰会主题，重点从政治、经济、文化、安全、民生、环保等多个层面深入探讨，致力于将中非命运共同体建设得更加坚实紧密。

中非将携手推进“一带一路”建设在非洲落地开花。非洲是“一带一路”的自然和历史延伸，是“一带一路”建设的重要方向。本次峰会将推动“一带一路”建设与非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程和非洲各国发展战略深入对接。中非双方将充分协商，共同做出合作共赢的新规划，开辟共同发展的新愿景。

中非将携手促进南南合作深化和发展中国家振兴。中非合作是中国与发展中国家团结合作的典范、南南合作的样板。本次峰会将凝聚中非对重大国际和地区事务的共识，就重大战略性、全球性问题全面阐述中非的共同立场和主张。这有利于维护和拓展中非各自利益和发展中国家整体利益，助推发展中国家整体发展振兴。

中非将携手推动构建人类命运共同体的历史进程。中非命运共同体是人类命运共同体的重要组成部分，更是构建人类命运共同体的积极践行者。中非携手构建更加紧密的中非命运共同体，将不断推进完善人类命运共同体建设的理论和实践，为推动构建人类命运共同体积累经验，凝聚共识，发挥引领和示范作用。

“潮起宜踏浪，风正可扬帆”，13亿多中国人民和12亿多非洲人民命运相连，心手相牵。双方将以2018年论坛北京峰会为契机，以建设更加紧密的中非命运共同体为己任，踏上团结合作的新征程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦和非洲国家发展振兴的非洲梦，为推动构建新型国际关系和人类命运共同体，乘风破浪，一往无前。