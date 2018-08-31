开学季，这些事总书记牵挂于心

央视网消息：9月，新学期，新起点。青少年带着勃勃朝气，绽放青春的激情与梦想。

青少年是国家的未来、民族的希望。党的十八大以来，习近平高度重视青少年工作，亲切关怀青少年成长。每到开学之际，习近平走访学校、看望师生，以回信、贺信的方式，引导青少年扣好人生第一粒扣子，陶冶品行，担当责任，树立远大理想。这些谆谆教诲、妙语箴言，体现着总书记对青少年工作思虑之深、筹谋之远。

青少年身心健康 我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。 有关方面，要结合深化教育改革，拿出有效的综合防治方案，并督促各地区、各有关部门抓好落实。 全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。 ——2018年8月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就青少年近视高发问题作出重要指示 习近平总书记对青少年视力健康的重要指示，充分体现了总书记对祖国下一代健康成长的殷殷期待与关怀。

教育为本 百年大计，教育为本。教育是人类传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径。 中国将坚定实施科教兴国战略，始终把教育摆在优先发展的战略位置，不断扩大投入，努力发展全民教育、终身教育，建设学习型社会，努力让每个孩子享有受教育的机会，努力让13亿人民享有更好更公平的教育，获得发展自身、奉献社会、造福人民的能力。 ——2013年9月25日，中国国家主席习近平应邀在联合国“教育第一”全球倡议行动一周年纪念活动上发表视频贺词 时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用就愈发凸显。习近平在北京市八一学校考察时说：“教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来。”

尊师重教 见到你们，我就回想起自己的学生时代。教过我的老师很多，至今我都能记得他们的样子，他们教给我知识、教给我做人的道理，让我受益无穷。 ——2014年9月9日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到北京师范大学看望教师学生 教师重要，就在于教师的工作是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。 ——2016年9月9日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平回到母校北京市八一学校 三寸粉笔，三尺讲台系国运；一颗丹心，一生秉烛铸民魂。自古以来，中华民族就有尊师重教、崇智尚学的优良传统。“生乎吾前，其闻道也固先乎吾，吾从而师之……”尊师重教，习近平口言之，身行之，为广大师生树立了人生榜样。八一学校一位老师对总书记说：“您给人民带来了幸福。”习近平答道：“是老师培养了我们。”

理想担当 祖国的青年一代有理想、有追求、有担当，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的青春力量。希望你们扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。 ——2017年8月15日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给第三届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信 青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。习近平在十九大报告中指出，中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。

贫困地区教育 党和国家已经采取了一系列措施，推动贫困地区教育事业加快发展、教师队伍素质能力不断提高，让贫困地区每一个孩子都能接受良好教育，实现德智体美全面发展，成为社会有用之才。 到2020年全面建成小康社会，最艰巨的任务在贫困地区，我们必须补上这个短板。扶贫必扶智。让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。 ——2015年9月9日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给“国培计划（2014）”北京师范大学贵州研修班参训教师的回信 扶贫必扶智。让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，阻止贫困现象代际传递，功在当代、利在千秋。

促进国际交流 教育是国家发展进步的重要推动力，也是促进各国人民交流合作的重要纽带。 ——2017年9月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向深圳北理莫斯科大学开学典礼致贺辞 以教育推动交流，潜移默化、润物无声。各国教育合作深入发展，国家间高等院校交流愈加密切，将为增进各国人民相互了解和友谊而发挥积极作用。

（整理／孟利铮）