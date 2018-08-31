人民日报评论员：为完善全球治理体系变革提供新思路新方案——论学习习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会重要讲话

新华社北京8月30日电 人民日报8月31日评论员文章：为完善全球治理体系变革提供新思路新方案

——论学习习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会重要讲话

和平与发展，是全人类的共同愿望。推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展，才能为世界和平与发展创造更加有利的条件。

“共建‘一带一路’顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案”。在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上，习近平总书记科学把握世界大势，着眼人类和平与发展，深刻阐述了共建“一带一路”的世界意义，高度评价了共建“一带一路”的重大作用。5年实践表明，共建“一带一路”为完善全球治理体系变革作出的新贡献，对于改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体具有十分重要的作用。

作为推动构建人类命运共同体的重要实践平台，共建“一带一路”为世界开辟了更加光明的前景。当今世界，仅凭单个国家的力量难以独善其身，也无法解决世界面临的问题。只有对接各国彼此政策，在全球更大范围内整合经济要素和发展资源，才能形成合力，促进世界和平安宁和共同发展。以共建“一带一路”为实践平台推动构建人类命运共同体，这是从我国改革开放和长远发展出发提出来的，也符合中华民族历来秉持的天下大同理念，符合中国人怀柔远人、和谐万邦的天下观，占据了国际道义制高点。5年实践表明，“一带一路”参与各国携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现了优势互补、互利共赢，推动了参与各国不断朝着人类命运共同体方向迈进。

坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，共建“一带一路”反映了各国特别是广大发展中国家对促和平、谋发展的共同愿望。今天，广大发展中国家加快工业化城镇化、进而实现经济独立和民族振兴正方兴未艾。“一带一路”倡议之所以得到广泛支持，正在于它在当今世界大发展大变革大调整的重要时期，敏锐地把握了历史机遇，根植于历史，但面向未来；源自中国，但属于世界。跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，5年实践表明，共建“一带一路”不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径，是一个开放包容的合作平台，是各方共同打造的全球公共产品，有力地推动了政治互信、经济互融、人文互通。

秉持共商、共建、共享的原则，共建“一带一路”有利于充分挖掘各方潜力，不断造福沿线各国人民。正如习近平总书记在这次座谈会上所强调的，共建“一带一路”是经济合作倡议，不是搞地缘政治联盟或军事同盟；是开放包容进程，不是要关起门来搞小圈子或者“中国俱乐部”；是不以意识形态划界，不搞零和游戏，只要各国有意愿，我们都欢迎。在共建“一带一路”进程中，各国都是平等的参与者、贡献者、受益者，共同致力于把政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通落到实处，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力，使“一带一路”惠及更多的国家和人民。实践充分证明，“一带一路”不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。

涓涓细流汇成大海，点点星光点亮银河。牢固树立人类命运共同体理念，推动共建“一带一路”走深走实，为完善全球治理体系变革贡献更多智慧，构建人类命运共同体的目标一定能够实现，我们的世界一定更加美好。