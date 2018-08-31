【100秒漫谈斯理】这些话告诉你，真正的“一带一路”什么样！

《理学院》之【100秒漫谈斯理】系列之二十一

2013年，习近平主席提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。五年来，习近平在不同场合阐释了“一带一路”倡议、“一带一路”建设的真正内涵。这些话告诉我们，真正的“一带一路”什么样！

1.共建“一带一路”是经济合作倡议，不是搞地缘政治联盟或军事同盟；是开放包容进程，不是要关起门来搞小圈子或者“中国俱乐部”；是不以意识形态划界，不搞零和游戏，只要各国有意愿，我们都欢迎。

2.“一带一路”建设不是空洞的口号，而是看得见、摸得着的实际举措，将给地区国家带来实实在在的利益。

3.“一带一路”建设不是要替代现有地区合作机制和倡议，而是要在已有基础上，推动沿线国家实现发展战略相互对接、优势互补。

4.“一带一路”是共赢的，各国共同参与，遵循共商共建共享原则，实现共同发展繁荣。这条路不是某一方的私家小路，而是大家携手前进的阳光大道。

5.“一带一路”追求的是百花齐放的大利，不是一枝独秀的小利。

6.“一带一路”建设，倡导不同民族、不同文化要“交而通”，而不是“交而恶”，彼此要多拆墙、少筑墙，把对话当作“黄金法则”用起来，大家一起做有来有往的邻居。

7.“一带一路”不像国际上有些人所称是中国的一个阴谋，它既不是二战之后的马歇尔计划，也不是什么中国的图谋。

出品人：田舒斌

总策划：郭奔胜

总监制：周红军 肖阳 高风

策 划：安传香

监 制：刘云伶

文 案：李洁琼 安传香

制 作：赵 凯

配 音：崔月淼

新华网评论室 山西分公司 联合出品