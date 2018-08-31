李子纯：党的优秀地下工作者（为了民族复兴·英雄烈士谱）

李子纯像（翻拍）。

新华社记者 冯大鹏摄

新华社郑州8月30日电 （记者甘泉、韩朝阳）在河南省西华县烈士陵园，一座刻有“李子纯烈士永垂不朽”的石碑静静矗立，时光流转，不觉间，英雄已经故去85年。

李子纯，1900年4月出生于河南省西华县杨树李村，先后就读于西华师范学校和开封东岳高中。他聪颖好学，擅长演讲，热爱阅读历代名著。中华民族勤劳勇敢、精忠爱国、不屈不挠的精神影响着求学的李子纯，他逐渐成长为一名爱国进步青年。

1926年春，李子纯接受党组织委派，返回西华，创办西华师范青年讲习所和妇女训练班。他以讲习所所长的身份秘密对青年学生进行共产主义思想教育，在西华播下革命火种。

1927年3月至6月，李子纯受党组织派遣到武昌中央农民运动讲习所学习。在讲习所里，毛泽东、恽代英、彭湃、方志敏、夏明翰等系统讲授的《共产党宣言》《农民问题》《湖南农民运动考察报告》等课程，极大影响了李子纯，使他政治上更加成熟，他在学习期间加入中国共产党。

大革命失败后，在严重的白色恐怖中，李子纯按党组织要求回到河南，进行党的秘密工作。他辗转开封、焦作、西华、周口等地，在工人、农民、学生中发展党员，建立党的组织，积蓄革命力量。其间，李子纯曾打入国民党周口市党部，暗中支持、组织工人和手工业者开展革命活动。

1930年3月，李子纯受中共豫南特委派遣，进入西北军吉鸿昌所部第十一师做军运工作，担任政训处上校秘书。他领导和整顿了部队中党的秘密组织，利用自己的身份，帮助吉鸿昌创办进步刊物《铁军》杂志，编写士兵课本，教育和团结中下级官兵，对推动吉鸿昌逐渐倾向“联共反蒋”起了重要作用。同时，他还为党提供军事情报，组织向苏区运送给养和枪支弹药，帮助伤病被俘的红军指战员。

“一九三一，九·一八，怎敢忘却！沈阳城，日本强盗，铁蹄溅血。东北三省颜色变，千万同胞遭浩劫。奈当局，下令不抵抗，空悲嗟！”这是九一八事变后，李子纯填写的“满江红”词的上阕。正在国民党吉鸿昌部做军运工作的李子纯，将这首词谱曲教唱给士兵，激发了士兵抗日反蒋的情绪。

1932年初，吉鸿昌从欧美考察回国，秘密策动旧部进行抗日讨蒋起义。此时，李子纯任十一师改编后的三十军军部中校秘书兼八十八旅副旅长，随后任三十军秘书长。得知吉鸿昌要率部起义，李子纯积极策应，在部队发展地下组织，培训起义骨干。不久，由于消息被国民党特务侦知，起义失败。李子纯果断组织部队中的共产党员和进步分子迅速隐蔽疏散，自己则继续坚持秘密工作。

1933年夏，由于叛徒出卖，李子纯身份暴露，不幸被捕。国民党特务以高官厚禄诱降，用严刑拷打逼问，李子纯均视死如归，表现出崇高的革命气节：“我是为大多数人谋幸福的，为全人类谋生存的。要口供没有，要命有一条！”被捕4天后，在湖北黄陂县（现武汉黄陂区）宋埠南门外的河滩上，李子纯高呼着“中国共产党万岁”的口号，英勇就义，年仅33岁。

李子纯的孙子李九星现在仍旧居住在杨树李村，他拿出家中珍藏的烈士遗像给记者看。参加革命时的李子纯身着呢子大衣，目光深沉，英气逼人。65岁的李九星轻拂照片：“爷爷干革命回到村里，村里人都说这是掉脑袋的事。爷爷说既然干革命，躺在柏木棺和躺在荒山沟一样。”

如今的杨树李村已和周边另外8个自然村合并为岳庄村，多数村民已搬入新建的岳庄社区，新居小楼林立，绿树成荫，村里的老人袁改正说：“日子美得很！”

《 人民日报 》（ 2018年08月31日 04 版）