开学了！习近平有话对你说

共青团中央

来源：微信公众号“思想火炬”

开学季到了，新的学期，新的起点，又一批青年学生开始了新的人生航程。

党的十八大以来，习近平总书记在祖国各地考察时多次到高校和师生交流，给优秀的学生个人及群体复信，谈勤于学习、谈理想担当、谈人生价值、谈做人做事，鼓励广大学生为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力。

在新学期来临之际，我们与大家共同学习感悟习近平总书记对广大青年学生的用心教诲和无限期待。

同学们好好学吧！

希望同学们珍惜宝贵的青春年华，坚持理想，脚踏实地，既勤于学习、善于学习，打牢知识功底、积蓄前进能量，又勇于探索、勇于突破，不断认识科技世界新领地，立志报效祖国、服务人民。

——2013年7月17日，习近平视察中国科学院大学时指出

幸福不是从天降，中国人民取得的成就是很了不起的，不要妄自菲薄，同时要自强不息。年青人在学校要心无旁骛，学成文武艺，报效祖国和人民，报效中华民族。同学们好好学吧！

——2016年4月26日，习近平在考察中国科技大学时指出

“玉不琢，不成器；人不学，不知道。”知识是每个人成才的基石，在学习阶段一定要把基石打深、打牢。学习就必须求真学问，求真理、悟道理、明事理，不能满足于碎片化的信息、快餐化的知识。

——2018年5月2日，习近平同北京大学师生座谈并发表重要讲话

2014年5月4日，习近平在北京大学考察

好儿女志在四方

同人民一道拼搏、同祖国一道前进，服务人民、奉献祖国，是当代中国青年的正确方向。好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。

——2014年五四青年节前夕，习近平给保定学院西部支教毕业生群体代表回信

历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的强大力量。希望你们弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，坚持与祖国同行、为人民奉献，以青春梦想、用实际行动为实现中国梦作出新的更大贡献。

——2013年12月5日，习近平给华中农业大学“本禹志愿服务队”回信

青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。今天，在实现中华民族伟大复兴新征程上，北大师生应该继续发扬五四精神，为民族、为国家、为人民作出新的更大的贡献。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

2017年5月3日，习近平总书记来到中国政法大学考察

人生的扣子从一开始就要扣好

要树立正确的世界观、人生观、价值观，掌握了这把总钥匙，再来看看社会万象、人生历程，一切是非、正误、主次，一切真假、善恶、美丑，自然就洞若观火、清澈明了，自然就能作出正确判断、作出正确选择。正所谓“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。“凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深。”

——2014年5月4日，习近平在考察北京大学时指出

“学而不思则罔，思而不学则殆。”是非明，方向清，路子正，人们付出的辛劳才能结出果实。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

2014年9月9日，习近平总书记来到北京师范大学看望教师学生

人间万事出艰辛

青年有着大好机遇，关键是要迈稳步子、夯实根基、久久为功。心浮气躁，朝三暮四，学一门丢一门，干一行弃一行，无论为学还是创业，都是最忌讳的。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上讲话

蓝图不可能一蹴而就，梦想不可能一夜成真。人间万事出艰辛。越是美好的未来，越需要我们付出艰辛努力。

——2013年4月28日，习近平在同全国劳动模范代表座谈时的讲话