来源：新华网

习近平同博茨瓦纳总统马西西举行会谈

两国元首一致同意把双边关系提升到新的水平

新华社北京8月31日电（记者白洁、许可）国家主席习近平31日在人民大会堂同博茨瓦纳总统马西西举行会谈。

习近平指出，8年前我访问贵国，亲身感受到博茨瓦纳人民对中国人民的深厚情谊。我们赞赏博茨瓦纳政府致力于中博友好，全面深化对华合作。双方要登高望远，增进互信，深化合作，把两国关系提升到新的水平。

习近平强调，中博要密切高层往来，深化政府、立法机构、地方等领域交往，加强治国理政交流。两国要始终在涉及各自发展道路、核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。中方愿同博方加强发展战略对接，欢迎博方积极参与“一带一路”建设。要促进人文领域交流，加大野生动物保护合作。要就国际和地区事务加强沟通和协作，共同维护发展中国家权益，推动建设新型国际关系，构建人类命运共同体。

马西西表示，博茨瓦纳独立以来，一直同中国保持友好关系，博茨瓦纳人民感谢中方长期以来在基础设施建设、医疗、民生等领域给予的宝贵帮助。博茨瓦纳祝贺并希望借鉴中国在发展、减贫等方面取得的巨大成就。我愿通过这次访问，将博中关系提升到新的水平。中国是国际社会的重要力量，是发展中国家的重要伙伴。博茨瓦纳坚定奉行一个中国政策，感谢中国为非洲反殖、争取民族独立和国家发展提供的支持，赞同构建人类命运共同体伟大理念，支持“一带一路”倡议，致力于拓展双方在中非合作论坛框架下合作。

会谈后，两国元首还共同见证了有关合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为马西西举行欢迎仪式。彭丽媛、丁薛祥、杨洁篪、万鄂湘、王毅、汪永清、何立峰等参加。