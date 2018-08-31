中央文明办发布8月“中国好人榜”

来源：新华社、中国人民网

8月“中国好人榜”发布，104位身边好人光荣上榜。点击查看榜单。

新华社贵阳８月３１日电（记者施钱贵）中央文明办３１日在贵州省六盘水市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动，并发布８月“中国好人榜”，１０４位助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲的身边好人光荣上榜。

上榜好人事迹感人至深：湖北孝感农民工罗平波遇车祸脑死亡，其妻子徐木英深明大义，捐献丈夫器官救４人；湖南株洲“猪倌”朱守官，信守扶贫承诺，亏本连续５年给５００名贫困户分红；在北京飞往温州的航班上，卢中秋等3名医生紧急施救心脏骤停乘客，机上全体乘客同意返航送患者就医；福建厦门火车站民警许刚，与乘客联手成功救起不慎坠入列车和站台缝隙间的女童……

记者了解到，２０１８年８月网上“我推荐我评议身边好人”活动平台共收到网民举荐的好人好事线索２６３万余件，点赞评议超过７９４万条，页面浏览量超过３３３１万人次。网友留言：“好人看似平凡，却是人海中最美丽的风景。他们是全社会学习的榜样。”

在活动现场，陶正学、蒋行远、王佳文、余留芬等道德模范、身边好人与观众进行了互动交流，并向全社会发出了以诚待人、以仁待人的倡议。

中央文明办在贵州省六盘水市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动，并发布8月“中国好人榜”，图为道德模范、中国好人步入会场。

中央文明办在贵州省六盘水市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动，并发布8月“中国好人榜”，图为8月“中国好人榜”揭晓。

中央文明办在贵州省六盘水市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动，并发布8月“中国好人榜”，图为现场采访。

中央文明办在贵州省六盘水市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动，并发布8月“中国好人榜”，图为现场观众感动落泪。

中央文明办在贵州省六盘水市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动，并发布8月“中国好人榜”，图为全国道德模范向身边好人颁发道德传家宝。

中央文明办在贵州省六盘水市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动，并发布8月“中国好人榜”，图为现场节目表演。