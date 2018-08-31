习近平会见马里总统凯塔

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新华社北京8月31日电（记者孙奕）国家主席习近平31日在人民大会堂会见马里总统凯塔。

习近平指出，总统先生在国内政治议程十分繁忙的情况下专程来华，体现了总统先生和马里人民对中非合作论坛北京峰会的大力支持和对中国人民的深厚情谊。习近平强调，中马友谊由两国老一辈领导人亲手开创，在争取民族独立和促进国家经济社会发展的征程中，中马两国人民的命运早已紧密相连。双方是患难与共的好兄弟、真诚相待的好朋友、共同发展的好伙伴。中方将一如既往坚定支持马里维护国家主权、统一、领土完整，坚定支持马里推进和平和解进程，坚定支持马里打击恐怖主义。中方将结合马里国家发展规划重点领域，加强双方务实合作。中方积极参与联合国在马里的维和行动，将继续支持萨赫勒地区国家维护地区和平安全的努力。

凯塔表示，中国是马里的老朋友。马中人民在追求自由和独立的过程中建立起牢固的互信。马里当年坚定支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，一直以来始终致力于深化马中友好。马里感谢中国长期以来给予的帮助，愿继续在相互尊重、互利共赢的基础上加强同中国在贸易、农业、教育、卫生、基础设施、安全等领域合作，赞赏并积极参与“一带一路”建设。我预祝中非合作论坛北京峰会圆满成功。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。