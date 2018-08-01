上海统一战线坚持了20多年的暑期学习会今天迎来李强书记，交流时聚焦这四句话

来源：上观新闻

作者：谈燕



2018年各民主党派市委、市工商联负责人和无党派代表人士暑期学习会今天在市社会主义学院举行。市委书记李强出席并强调，干事创业、克难攻坚，需要政治过硬、本领高强，需要不断加强能力建设。上海各民主党派、工商联和无党派人士要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢把握提高履职能力的前提是把共同团结奋斗的思想政治基础巩固好，关键是把履职尽责与服务大局结合好，基础是把多党合作的制度完善好，核心是把干部队伍建设好，凝心聚力为上海改革发展作出更大贡献。



每年举行暑期学习会，围绕一个主题交流研讨，深化共识，是上海统一战线的优良传统，是深化政治交接、加强思想政治建设的重要载体和抓手。

市委常委、统战部部长郑钢淼主持学习会，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰出席，民革市委主委高小玫、民盟市委主委陈群、民建市委主委周汉民、民进市委主委黄震、致公党市委主委张恩迪、九三学社市委主委赵雯、市工商联主席王志雄、农工党市委专职副主委陈芳源、台盟市委副主委庄振文、无党派人士代表李林等参加学习会。



李强在同大家交流时说，坚持了20多年的暑期学习会已经成为上海一项有特色的统战工作品牌。此次学习会把学习中共十一届市委四次会议精神、加强党外代表人士履职能力建设作为主题，充分体现了各民主党派、工商联和无党派人士围绕中心、服务大局的意识和主动性。

李强说，上海是中国共产党的诞生地，也是多个民主党派的重要发祥地，有着风雨同舟、团结合作的深厚基础和光荣传统。中国特色社会主义进入新时代，上海发展也站在新起点上，更需要发扬优良传统，找到最大公约数、画出最大同心圆，更好地凝聚共识、智慧和力量。我们要对国家所取得的历史性成就满怀认同，对我们的政治优势满怀自信，对当前的形势满怀信心，保持清醒、保持定力，增强信心、坚定决心，同心同德、同向同行，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，加强对党派成员和社会各界的思想引导，凝聚推动改革发展的正能量。只有思想上认同、政治上坚定，行动上才能心往一处想、劲往一处使，履职的能力和效率才能提高。

李强向大家通报了中共上海市委全面贯彻落实中央精神、谋划部署上海改革发展的有关情况，就如何肩负起上海在新时代的特殊使命，对标国际最高标准、最好水平，全力推进改革开放再出发以及上海干部应有的精气神等问题作了深入阐述。他说，围绕中心、服务大局，是多党合作的优良传统，也是民主党派、工商联和无党派人士履职的着力点。上海要加快建设“五个中心”，卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，有很多重大任务和举措需要合力推进，很多问题需要深入研究。希望大家聚焦全市重点工作，充分发挥自身优势，更好地为上海改革发展出谋划策、贡献真知灼见。

李强强调，推进多党合作制度化、规范化、程序化，必须做到真协商、真监督，在措施上有实安排、制度上有强保障。知情明政要更充分，搭建更多平台，扩大知情渠道，把沟通协商做得更扎实，帮助大家参政参到要点上、议政议到关键处。民主监督要更强化，大家把情况摸实了、问题点透了、建议有针对性，有利于帮助我们加强和改进工作。反馈机制要更完善，推动调研成果更好地转化和运用。要建设好党外干部队伍，有意识地发现，在履职中显现，在使用上体现，真正把履职过程变成培养人才的过程，让优秀党外干部在历练中脱颖而出。统战部门要当好参谋、做好服务、搭好平台，关心好党外干部。各相关部门要多支持、多配合、多帮助，为各民主党派、工商联和无党派人士履职尽责创造更好条件。（本文图片由陈正宝 摄影）