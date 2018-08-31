中共上海市委召开党外人士座谈会，听取对上海机构改革工作意见和建议

来源：上观新闻 作者：谈燕

中共上海市委8月28日召开党外人士座谈会，听取对上海市机构改革工作的意见和建议。市委书记李强主持会议并强调，深化党和国家机构改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大政治决策，地方机构改革是深化党和国家机构改革的重要组成部分。希望各民主党派、工商联和无党派人士把思想和行动统一到中央决策部署和市委工作要求上来，充分发挥优势，切实履行职责，凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，共同营造拥护机构改革、支持机构改革的良好氛围。

受市委常委会委托，市委副书记尹弘在会上通报了上海市机构改革方案有关制订情况。市委常委、统战部部长郑钢淼，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰出席。

座谈会上，民革市委主委高小玫、民盟市委主委陈群、民建市委主委周汉民、民进市委主委黄震、农工党市委主委蔡威、致公党市委主委张恩迪、九三学社市委主委赵雯、台盟市委主委李碧影、市工商联主席王志雄相继发言，赞同拥护上海市机构改革工作，并围绕主题提出有针对性的意见和建议。李强仔细听取发言，一一记录大家提出的意见建议，并要求相关部门在工作中认真研究采纳。

李强指出，上海的机构改革，就是要不折不扣贯彻中央要求，对标中央和国家机关部门设置，结合上海超大城市特点，确保上下贯通、执行有力，确保中央决策部署落地落实。此次机构改革把坚持和加强党的全面领导作为首要任务，坚决维护党中央权威和集中统一领导，保证全国政令畅通，始终同党中央保持高度一致，建立健全市委对重点工作、重大事项的领导体制机制。把坚持优化协同高效原则贯穿始终，突出“优化”，增强整体合力；抓牢“协同”，构建运转顺畅、协同有力的组织体系；强化“高效”，推进简政放权，强化服务意识，提高效率效能。

李强希望各民主党派、工商联和无党派人士围绕中心、服务大局，充分发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，切实履行参政议政、民主监督的职责，对上海机构改革的实施推进给予积极支持，为完善优化符合上海超大城市发展规律的机构职能体系贡献智慧力量。（图片摄影：陈正宝）