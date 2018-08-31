来源：新华网



习近平同布基纳法索总统卡博雷举行会谈

两国元首一致同意 以两国复交为契机 开启中布友好合作新篇章

新华社北京8月31日电（记者孙奕）国家主席习近平31日在人民大会堂同布基纳法索总统卡博雷举行会谈。

习近平表示，欢迎总统先生来华出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问。布基纳法索首次参加中非友好合作大家庭聚会，这对中布、中非关系发展都很重要。中方高度赞赏总统先生作出同中国恢复外交关系的政治决断。中布复交3个月来，双边关系发展取得令人鼓舞的进展，开局良好。中方从战略高度和长远角度规划和推进两国关系，愿同布方一道，不断增进政治互信，开展交流互鉴，推动两国各领域合作全面、有序开展，共同开启新时代平等互信、合作共赢的中布友好合作新篇章，使两国关系行稳致远，更好造福两国人民。中方支持布方打击恐怖主义，维护国家和地区稳定的努力。

卡博雷表示，布基纳法索承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。布基纳法索高度赞赏中国在国际事务中致力于多边主义，主张合作共赢，感念于中国重视非洲人民的诉求、支持非洲的发展，我们独立自主地作出同中国复交的决定，回到非中合作大家庭，这完全符合布基纳法索未来发展的方向。我们对两国复交以来双边合作快速推进并取得积极成果感到满意，愿学习借鉴中国发展理念，增进两国政治互信，深化各领域务实合作。布方赞赏中国在中非合作论坛框架下展现的领导力，期待本次中非合作论坛北京峰会为布中和非中关系发展注入新的动力。

会谈后，两国元首还共同见证了双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为卡博雷举行欢迎仪式。彭丽媛、丁薛祥、杨洁篪、白玛赤林、王毅、何立峰、刘新成等参加。