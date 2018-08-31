首次以这个身份亮相，上海市总河长李强谈怎么“当河长”

来源：上观新闻 作者：谈燕

上个月初，上海召开了全市生态环境保护大会。会上，李强书记作了近1个小时的部署讲话，特别提到了打好水环境治理攻坚战中一个尤为关键的角色——河长。

距离生态环境保护大会召开不到两个月，今天下午，以“河长”为专题的全市会议在市委会议室举行，并以视频形式直接面向全市街镇，用新闻通稿的话说，就是“把市委、市政府部署要求一竿子插到底。”

会上，市委书记李强首次以市总河长身份亮相。他在讲话中坦言，和应勇市长一道担任全市的总河长，就是希望全市7787名各级河长、3441名民间河长、河道监督员一道，共同负好这个责任，“向全市传递一个明确信号，治水工作需要党政齐动员，全社会共同努力！”

小编检索解放日报公开报道资料显示，李强书记有着深厚的“治水情节”，在郊区调研时，都不忘“看水”，在不同场合谈到生态环保问题时，都会提及上海水环境治理，还专门安排过集中调研。

为何对“治水”如此看重？李强在会上有这样一段描述：水是上海城市兴盛的命脉所在、城市活力的灵性所在、城市品质的魅力所在。

然而，“治水是大事、好事，也是难事”，李强说，上海实施河长制一年多时间以来，取得了积极进展，实现了良好开局，但与此同时全市治水形势依然不容乐观，他用了“三个尚未”——

河道黑臭现象尚未全面消除，

水质尚未实现根本性好转，

影响水质的污染源尚未彻底消除。

面对这些突出问题和艰巨任务，面对到2018年底要全面消除河道黑臭，到2020年力争全面消除劣V类水体的目标任务，李强建议每个河长把自己摆进去，看一看、问一问、想一想——

看一看我们在这当中，到底是加了分还是减了分？

问一问我们所负责的水域、所承担的河流，到底经不经得起抽查、检查？

想一想怎么再加把劲，怎么把抓治根治本、抓常态长效的活做得更实？

李强特别提到，老百姓看水环境，往往不是看公布的检测数据，听我们的自我评价，而是更直观地看水到底清不清，闻起来到底还臭不臭。他再次以鸟的翅膀、鱼的尾巴投票作比喻，“环境好不好，既要看数据，更要看老百姓的感受。”

“要真正进入河长角色！”李强说，河长制，本质上就是责任制，绝不是可有可无地“挂挂名”，而是要实实在在地去种好自己的“责任田”。

如何当好称职河长？李强在会上给出“标准”——

一方面，必须因河施策，切实落实“一河一策”。

怎么做——

首先要做到“心中有数”，底数要清、情况要明。比如河道，哪些地方靠近农宅、企业，哪些因素影响水质，污染源在哪里，隐藏的风险点在哪里，都要清清楚楚。

二是要“把脉会诊”，针对梳理出的问题，组织大家研判分析、追根溯源，切实找出症结所在、明确主攻方向。

三是要“挂图作战”，锁定目标，区分轻重缓急，明确每年能做到什么程度、每个阶段重点抓什么，每个目标节点都要细化量化，每项举措都要项目化、具体化。

四是要“全程督战”，要有“时时放心不下”的投入和用心，亲力亲为推进，河长巡河千万不能做样子、走过场，而是要紧紧盯着方案的落实，盯着难题的破解，多坐下来和大家商量如何因河施策、突破难点。

另一方面必须必须综合施策，善于抓好协调协同。

一是要抓好水岸联动，强化源头治本。

二是要抓好条块联动，强化制度供给。

三是要抓好区域联动，强化全流域治理。

水环境与每个人息息相关，治水护水没有局外人。

李强总河长说了：各级河长还要重视抓好社会动员，让民间河长更有用武之地，让广大市民共同尽责出力，让各方面有序参与监督。目标明确:就是实现上海水环境的根本性好转，兑现对全市人民的庄严承诺。

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上海市河长制工作电视电话会议今天下午举行。会议在16个区设分会场，以视频形式直接面向街镇，把市委、市政府部署要求一竿子插到底，推动全市上下再接再厉、攻坚克难，全力打好水环境治理攻坚战。市委书记、市总河长李强在会上强调，全面推行河长制，是以习近平同志为核心的党中央为治理水环境采取的关键一招，是新时代治水的总抓手，也是各级党政干部特别是主要负责同志必须担负起的硬任务。全市各级河长要认清治水形势，真正进入角色，善于破解难题，强化督查考核，凝聚强大合力，以钉钉子精神推动上海水环境实现根本性好转，兑现对全市人民的庄严承诺。

市委副书记、市长、市总河长应勇主持会议。

上海实施河长制实现良好开局：

增强忧患意识、注重百姓感受、更加奋发进取，真正把河长担子挑起来

李强指出，上海实施河长制一年多来，实现良好开局。全市各级河长特别是基层一线同志做了大量工作，付出了辛劳和汗水，作出了积极贡献。同时要清醒看到，全市治水形势还不容乐观，河道黑臭现象尚未全面消除，水质尚未实现根本性好转，影响水质的污染源尚未彻底消除，治水任务仍然十分艰巨。老百姓对我们的工作满怀期待，他们看水环境，往往不是看公布的监测数据，而是更直观地看水到底清不清，闻起来还臭不臭，水里有没有鱼在游。我们要增强忧患意识、注重百姓感受、更加奋发进取，真正把河长担子挑起来，到2018年底全面消除河道黑臭，到2020年力争全面消除劣V类水体。

河长不是可有可无地“挂挂名”，而是要实实在在种好“责任田”

“一河之长，分量很重，意味着责任和承诺，检验着能力和作风。”李强指出，河长名单向社会公布，水质情况定期公示，河长履职情况、工作成效接受群众评判监督，河长制本质上就是责任制，绝不是可有可无地“挂挂名”，而是要实实在在地去种好自己的“责任田”。要让河长制从全面建立变为全面见效，需要每位同志更好进入角色、进入状态，勤劳上心、认真负责，真正做到披挂上阵、挂帅出征，真正做到舍得“真金白银”、敢于“真刀真枪”，真正做到一级抓一级、层层抓落实，抓出合力、抓出成效，让老百姓满意。

“落实河长制，关键就看我们面对难题，是不是敢于解决、善于解决，有没有能力、有没有办法解决。”李强指出，一方面要因河施策，切实落实“一河一策”。每位河长对自己所联系包干的河段，要“心中有数”，底数要清、情况要明；要“把脉会诊”，针对问题研判分析、追根溯源，找出症结所在、明确主攻方向；要“挂图作战”，锁定目标、细化量化，每项举措都要项目化、具体化；要“全程督战”，以“时时放心不下”的投入和用心亲力亲为推进。另一方面，要综合施策，善于协调协同。抓好水岸联动，强化源头治本，下决心完善水系规划，加快补上污水处置设施配置短板；强化联合执法、实行铁腕执法，危害水环境就要付出沉重代价；抓紧开展雨污混接整治专项行动，大力推进化肥农药减量化。抓好条块联动，强化制度供给，对现实中遇到的矛盾问题，块上要创新思路、积极探索，条线部门要主动研究、大力支持，给基层以办法和出路。抓好区域联动，强化全流域治理，各级河长要当好协调员，推动上下游联动、前后道协同，各级河长办要发挥作用，相关部门要各尽所能，形成“握指成拳”合力。

李强强调，要以强有力的督查倒逼责任落实。要督节点，强化对标对表，强化进度管理、质量标准，推动各级咬定目标不放松，按时保质保量抓落实。要督难点，强化暗查暗访，推动各方面在主动发现问题、开展联合执法、组织集中攻关、优化政策供给上下更大功夫。要督整改，推动各方面直面问题、厉行整改，确保有回应、有结果。要以严格的考核驱动责任落实，以严肃的问责强化责任约束。

李强强调，水环境与每个人息息相关，治水护水没有局外人。各级河长要重视抓好社会动员，把全民治水这项工作做深、做细、做实，让民间河长更有用武之地，让广大市民共同尽责出力，引导和激励大家以自觉行动，净化河流、美化家园。要让各方面有序参与监督，努力在全社会营造良好的治水氛围。

坚决打好碧水保卫战，加快建设生态之城

应勇就贯彻落实会议精神指出，要进一步统一思想、提高站位，切实落实好河长制，坚决打好碧水保卫战，加快建设生态之城。要进一步压实各级河长的责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。要深化城乡中小河道治理，全面推进苏州河环境综合治理四期工程和吴淞江工程上海段建设，坚持水岸共治，强化长效管理。要全力推进污水处理厂建设和提标改造、泵站放江改造、雨污混接改造，进一步提高污水收集处理能力。要切实加强对各级河长的督查考核。

市领导翁祖亮、诸葛宇杰、时光辉出席会议。会上，市河长办汇报了全市河长制工作情况，浦东新区总河长、宝山区总河长、嘉定区江桥镇总河长、松江区永丰街道仓吉村居河长分别作了交流发言。

目前，上海已全面建立市、区、街镇、村居四级河长体系，共设立河长7787名，民间河长、河道监督员3441名。作为落实河长制的首场战役，去年有1864条段、1756公里中小河道基本消除黑臭现象。今年启动以苏州河环境综合治理四期工程为引领的劣V类水体整治，截至目前累计已完成河道治理2040公里。