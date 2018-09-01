习近平话“中非兄弟情”

中国与非洲虽然远隔千山万水，但中非友谊源远流长，历久弥坚。长期以来，中国与非洲始终风雨同舟、相互支持，书写了互利共赢、携手共进的精彩篇章。
习近平主席指出，任凭国际格局调整演变，中非平等互信、相互支持的兄弟情谊不会改变。中国将始终同非洲国家心连心、共命运，永远做非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。
风雨同舟的兄弟情
“中国和非洲国家是患难之交，患难之交不能忘。”唯有在艰难时刻不离不弃，才最能体现出友谊的浓度和深度。历经岁月的洗礼和风雨的考验，中非友谊愈加坚实厚重。
坦赞铁路和非盟会议中心是中非友谊的丰碑
中国援建的坦赞铁路和非盟会议中心成为中非友谊的丰碑。中国政府和人民在援非抗击埃博拉行动中率先行动，引领国际社会援非抗疫，诠释了中非患难与共的兄弟情谊。非洲国家无私支持中国重返联合国，在中国汶川、玉树等地发生严重地震灾害后踊跃向中方捐款，中国人民对此铭记在心。
——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞
中方在非洲实施“农业富民工程”
中方将在非洲100个乡村实施“农业富民工程”，派遣30批农业专家组赴非洲，建立中非农业科研机构“10+10”合作机制。
——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞
中方在非洲实施“幸福生活工程”
中方将在加强自身减贫努力的同时，增加对非援助，在非洲实施200个“幸福生活工程”和以妇女儿童为主要受益者的减贫项目。
——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞
坦桑尼亚庆祝北京奥运圣火传递、刚果援建中刚友谊小学
2008年北京奥运会圣火传递到“和平之城”达累斯萨拉姆时，坦桑尼亚人民像庆祝自己的节日一样载歌载舞。2010年中国青海玉树发生强烈地震后，刚果共和国为灾区援建了一所小学，萨苏总统亲自将其命名为中刚友谊小学，显示了刚果共和国人民对中国人民的深情厚谊。
——2013年3月19日 ，习近平接受金砖国家媒体联合采访
路遥知马力，日久见人心
“路遥知马力，日久见人心。”当年，桑戈尔总统看到中国援助塞内加尔的农业专家同当地人民一样劳动、一样满手泥巴，非常感动。今天，中国专家仍在田间地头，同塞内加尔兄弟姐妹一起切磋水稻和蔬菜种植技术。友谊在两国人民心中扎下了根。
——2018年7月20日，习近平在塞内加尔《太阳报》发表的题为《中国和塞内加尔团结一致》的署名文章
互利共赢的伙伴情
新形势带来新机遇，团结互助、真诚友好的光荣传统让中非人民的手牵得更紧、心贴得更近，相互扶持、共同繁荣。
中非合作发展迎来了前所未有的历史性机遇
当前，非洲各国普遍期待加快工业化和农业现代化进程，致力于实现经济独立和自主可持续发展，中国正在全面深化改革，推进经济结构调整，具备了更多同非洲国家在优势互补基础上实现互利共赢发展的条件。中非发展战略高度契合，中非合作发展迎来了前所未有的历史性机遇。
——2015年12月1日，习近平在南非《星报》发表的题为《让友谊、合作的彩虹更加绚丽夺目》的署名文章
抓住历史机遇，推动中非合作全面发展
我们决心抓住中非发展战略高度契合的历史机遇，推动中非合作全面发展。围绕中非全面战略合作伙伴关系“五大支柱”，着力实施工业化、农业现代化、基础设施建设、金融、绿色发展、贸易和投资便利化、减贫惠民、公共卫生、人文、和平和安全“十大合作计划”，不断充实中非全面战略合作伙伴关系内涵。
——2015年12月5日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上的总结讲话
积极推进中非产业对接和产能合作
中方将积极推进中非产业对接和产能合作，鼓励支持中国企业赴非洲投资兴业，合作新建或升级一批工业园区，向非洲国家派遣政府高级专家顾问。
——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞
积极推动中非基础设施合作
中方将同非洲在基础设施规划、设计、建设、运营、维护等方面加强互利合作，支持中国企业积极参与非洲铁路、公路、区域航空、港口、电力、电信等基础设施建设，提升非洲可持续发展能力；支持非洲国家建设5所交通大学。
——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞
积极推动中非贸易合作
中方将实施50个促进贸易援助项目，支持非洲改善内外贸易和投资软硬条件，愿同非洲国家和区域组织商谈包括货物贸易、服务贸易、投资合作等全面自由贸易协定，扩大非洲输华产品规模。支持非洲国家提高海关、质检、税务等执法能力，开展标准化和认证认可、电子商务等领域合作。
——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞
中非合作将更好造福中非人民
中方将继续秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，积极推动中非“十大合作计划”和“一带一路”建设同非盟《2063年议程》对接，推动中非全面战略合作伙伴关系深入发展，更好造福中非人民。
——2017年7月3日，习近平致电祝贺非洲联盟第29届首脑会议召开
平等真诚的朋友情
中非友谊之树在两地人民心田扎根，中非友谊之花定会绽放得更加绚丽多彩！
对待非洲朋友，我们讲一个“真”字
对待非洲朋友，我们讲一个“真”字。真朋友最可贵。中非传统友谊弥足珍贵，值得倍加珍惜。我们始终把发展同非洲国家的团结合作作为中国对外政策的重要基础，这一点绝不会因为中国自身发展和国际地位提高而发生变化。
——2013年3月25日，习近平在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心的演讲
中方坚定不移支持非洲国家探索符合本国国情的发展道路
中方坚定不移支持非洲国家探索符合本国国情的发展道路，坚定不移支持非洲国家摆脱外来干涉和控制。中方愿同南方以及其他非洲国家一道，落实好中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果，促进中非合作共赢、共同发展。
——2016年10月15日，习近平会见南非总统祖马时的讲话
中非是国际事务中的天然同盟军
我高度重视中非关系，我深深感到，中非长期友好，命运休戚与共。双方是发展道路上的真诚伙伴，是国际事务中的天然同盟军。中国的发展将给非洲带来更多机遇，非洲的发展也将为中国发展增添动力。中方将继续秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，推动构建更加紧密的中非命运共同体，实现中非合作共赢、共同发展。
——2018年7月21日，习近平同塞内加尔总统萨勒举行会谈时的讲话
中非是休戚与共的命运共同体
中非是休戚与共的命运共同体，中非友好合作有助于增进24亿人民的福祉。在追求和平与发展的道路上，中非要做永远的可靠朋友和真诚伙伴。中非携手共进，有助于构建以合作共赢为核心的新型国际关系，促进全球治理体系朝着更加公正更加合理方向发展。
——2015年12月1日，习近平致2015中非媒体领袖峰会的贺信
（整理/李慧）
来源：央视网