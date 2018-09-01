习近平话“中非兄弟情”

风雨同舟的兄弟情

“中国和非洲国家是患难之交，患难之交不能忘。”唯有在艰难时刻不离不弃，才最能体现出友谊的浓度和深度。历经岁月的洗礼和风雨的考验，中非友谊愈加坚实厚重。

坦赞铁路和非盟会议中心是中非友谊的丰碑

中国援建的坦赞铁路和非盟会议中心成为中非友谊的丰碑。中国政府和人民在援非抗击埃博拉行动中率先行动，引领国际社会援非抗疫，诠释了中非患难与共的兄弟情谊。非洲国家无私支持中国重返联合国，在中国汶川、玉树等地发生严重地震灾害后踊跃向中方捐款，中国人民对此铭记在心。

——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞

中方在非洲实施“农业富民工程”

中方将在非洲100个乡村实施“农业富民工程”，派遣30批农业专家组赴非洲，建立中非农业科研机构“10+10”合作机制。

——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞

中方在非洲实施“幸福生活工程”

中方将在加强自身减贫努力的同时，增加对非援助，在非洲实施200个“幸福生活工程”和以妇女儿童为主要受益者的减贫项目。

——2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞

坦桑尼亚庆祝北京奥运圣火传递、刚果援建中刚友谊小学

2008年北京奥运会圣火传递到“和平之城”达累斯萨拉姆时，坦桑尼亚人民像庆祝自己的节日一样载歌载舞。2010年中国青海玉树发生强烈地震后，刚果共和国为灾区援建了一所小学，萨苏总统亲自将其命名为中刚友谊小学，显示了刚果共和国人民对中国人民的深情厚谊。

——2013年3月19日 ，习近平接受金砖国家媒体联合采访

路遥知马力，日久见人心

“路遥知马力，日久见人心。”当年，桑戈尔总统看到中国援助塞内加尔的农业专家同当地人民一样劳动、一样满手泥巴，非常感动。今天，中国专家仍在田间地头，同塞内加尔兄弟姐妹一起切磋水稻和蔬菜种植技术。友谊在两国人民心中扎下了根。

——2018年7月20日，习近平在塞内加尔《太阳报》发表的题为《中国和塞内加尔团结一致》的署名文章