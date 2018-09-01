——论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话精神

中华民族的伟大复兴，不仅要在经济发展上创造奇迹，也要在精神文化上书写辉煌。

“坚持中国特色社会主义文化发展道路，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，继承革命文化，发展社会主义先进文化，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。”在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记将“兴文化”作为宣传思想工作的重要使命任务，提出更好满足人民精神文化生活新期待的重要要求，为新时代文艺繁荣、文化发展指明了方向，为广大文化文艺工作者提供了行动指南。

文以载道，文以传情，文以植德。更好满足人民精神文化生活新期待，要把提高质量作为文艺作品的生命线。中国特色社会主义进入新时代，我国文化供给的主要矛盾已经不是缺不缺、够不够的问题，而是好不好、精不精的问题。这些年，我国文艺创作生产能力大幅提升，但是有影响力、人们普遍认可的好作品还是不够，满足基层、农村的文艺产品供给依然不足。与此同时，人民群众的眼界在拓宽、品位在提升，对思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品提出了更高要求。创造更多同新时代相匹配的文化精品，实现从“高原”到“高峰”的迈进，就要引导广大文化文艺工作者深入生活、扎根人民，用心用情用功抒写伟大时代，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，书写中华民族新史诗。

更好满足人民精神文化生活新期待，要坚持把社会效益放在首位。创作人民喜爱的文艺精品，必须端正创作思想。现在，文艺创作中的不良思潮还有一定市场，有的否定党史国史军史，刻意解构经典、抹黑英雄；有的把严肃题材娱乐化，制造噱头、博取哄笑；有的信奉唯票房、唯收视率、唯点击率，导致一些粗制滥造的文化垃圾招摇过市……抵制这些虚无历史、泛娱乐化、泛物质化的错误思潮，就要引导文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，自觉遵守国家法律法规，加强道德品质修养，坚决抵制低俗庸俗媚俗，用健康向上的文艺作品和做人处事陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为历史存正气，为世人弘美德，为自身留清名。

更好满足人民精神文化生活新期待，还要推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展。改革是文艺繁荣、文化发展的动力所在。坚定不移将文化体制改革引向深入，完善文化管理体制，创新生产经营机制，不断激发文化创新创造活力，才能解决文化发展的不充分不平衡问题。在文化事业方面，要推动公共文化服务标准化、均等化，坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，完善公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性。在文化产业方面，要牢牢把握高质量发展这个根本要求，健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化市场主体发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。

“江山留胜迹，我辈复登临”。在我国960多万平方公里的大地上，13亿多人民每天都进行着新的实践、演绎着新的生活、创造着新的奇迹，这种伟大实践给文化创新创造提供了强大动力和广阔空间。在实践创造中进行文化创造，在历史进步中实现文化进步，我们就能更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。