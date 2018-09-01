唱响中非合作共赢共同发展主旋律

这是中非合作共赢、共同发展的新时代！

崭新的快速列车在一望无际的莽原上奔驰，绵延的柏油公路把城镇与乡村连结起来，明亮的生产车间拥抱工业化梦想，壮观的工业园由蓝图走进现实……从撒哈拉到好望角，从红海之滨到大西洋畔，从尼罗河到刚果河，从阿特拉斯山脉到德拉肯斯山脉，中国与非洲共谋发展、共逐梦想。

硕果累累的金秋，中国和非洲人民即将迎来又一个友谊与合作的历史性盛会——9月3日至4日，2018年中非合作论坛北京峰会。中国国家主席习近平将主持峰会并举行相关活动，中非合作论坛非方成员领导人将应邀与会，有关非洲地区组织和国际组织代表将出席峰会有关活动。共叙友情，共商合作，共话未来。中非大家庭大团聚，也是发展中国家团结合作的大气象。

“我高度重视中非关系，我深深感到，中非长期友好，命运休戚与共。双方是发展道路上的真诚伙伴，是国际事务中的天然同盟军。中国的发展将给非洲带来更多机遇，非洲的发展也将为中国发展增添动力。”习近平主席展望北京峰会时，向非洲朋友道出的真诚话语触动人心。举世瞩目，“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”，北京峰会主题奏响了弘扬中非传统友好的心曲，彰显谋求共赢发展的坚定决心。

（一）

今日非洲雄狮，加速奔跑着。上世纪90年代中期开始持续增长，本世纪初连续多年保持5%的年增长水平，非洲发展之势令世界刮目相看，来自中国的有力支持也备受瞩目。

历史，见证了中非患难与共、风雨同舟的友好情谊。上世纪60年代，援建坦赞铁路的申请遭到西方和世界银行拒绝后，坦桑尼亚总统尼雷尔向中国求助。毛泽东主席坚定地对他说：“你们有困难，我们也有困难，但是你们的困难和我们的不同，我们宁可自己不修铁路，也要帮你们修建这条铁路。”在非洲人民眼里，这条在艰苦年代建设起来的铁路，至今仍是中非友谊的丰碑。

2014年，当埃博拉疫情在西非暴发，伴随着“别人因埃博拉撤了，中国因埃博拉来了”的歌声，中国的“白衣战士”为西非带去战胜疫魔的希望。利比里亚时任总统瑟利夫由衷称赞中国政府的无私援助“引领了国际社会援非抗疫行动”。最近，首部中非合拍故事片《埃博拉》签约启动，将为中非人民心中的这份宝贵记忆呈现一个新的打开方式。

中国遭遇困难时，非洲兄弟同样第一时间伸出援手。2008年中国汶川特大地震发生后，非洲人民向中国提供了超过1000万美元的捐款，赤道几内亚总统还亲自护送该国捐款上飞机。2010年，青海玉树地震后，刚果（布）政府向灾区捐建了一所小学，萨苏总统亲自将其命名为“中刚友谊小学”。

中非友好，浸透着一段又一段情深义重时、一桩又一桩心心相印事。

历史，还见证了中非共同维护国际正义的道义担当。1963年底至1964年初，周恩来总理对非洲10国进行历史性访问，向世界传递出中非共同反对帝国主义和殖民主义的团结之声。当年埃及《共和国报》就周恩来总理访问专门发表题为《毋须翻译》的评论，文章写道：“因为我们懂得周恩来，所以毋须翻译，我们也会懂得或将会懂得任何自由、权利和独立的语言。”及至20世纪70年代，毛泽东主席多次对来访的非洲国家领导人说，中国和非洲同属第三世界，中国永远反对霸权主义。而在中国长久传颂的“非洲兄弟把我们抬进联合国”的佳话，成为国际关系史上一页光辉篇章。

“河有源泉水才深。”中非关系的高水平有着深厚的历史渊源和坚实的现实基础。正如习近平主席所深刻揭示的那样——“中非友好是历史的选择，是双方几代领导人精心培育和中非人民共同努力、不断传承的结果，是我们共同的宝贵财富。”

格外引人注目的是，过去5年多，伴随着中国对非外交迎来全方位发展，这笔“共同的宝贵财富”不断得到继承和发展。2013年3月，习近平主席访问坦桑尼亚、南非和刚果（布）三国，开创了中国国家元首就任后首次出访即访问非洲的先例。2018年7月，习近平主席连任国家主席后首次出访，非洲大陆再度成为目的地。习近平主席提出真实亲诚政策理念和正确义利观，为新时期发展对非关系指明了方向。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，中非关系提升为全面战略合作伙伴关系，中方提出做强和夯实政治上平等互信、经济上合作共赢、文明上交流互鉴、安全上守望相助、国际事务中团结协作“五大支柱”，并宣布同非方重点实施“十大合作计划”，推动中非关系全面深化，中非命运共同体内涵日益丰富。“中非号列车”一往无前，驶入宽广新境界。

（二）

考古发现，非洲是人类文明的起源地之一。颇有深意的是，非洲也是检验人类良知的一面镜子。处理同非洲关系的不同方式，映射出不同的国际交往之道。

世界历史永远铭记非洲遭遇的深重殖民主义苦难。在那个霸权主义、丛林法则主宰国际关系的年代，非洲在西方列强眼中变成了资源掠夺的竞技场。“开罗—开普敦计划”“塞内加尔—索马里计划”“条顿非洲计划”……在伦敦、巴黎、柏林等地的会议桌上，非洲的命运一再被改写。

500多年血泪殖民史给非洲留下的伤口至今尚未愈合。有学者如此指出非洲的困境：输出花生却进口花生食品，输出咖啡豆却进口咖啡饮料，输出棉花却进口纺织品，输出铁矿砂却进口铁器生产工具，输出铝矾土却进口铝制器皿……在西方国家大力发展工业文明的同时，非洲文明被冲击得支离破碎，非洲发展被戴上了脚镣手铐，非洲只是西方工业化大机器上的一个齿轮，它的存在仿佛只是为了西方国家的发展。

第二次世界大战后，非洲国家纷纷迎来民族独立。然而，在非洲苦苦探寻发展之路的过程中，来自西方的干预仍然存在，只不过变得更为隐蔽。阿尔及利亚前总统艾哈迈德·本·贝拉曾叹道：“殖民主义自门而出，却又自窗而入。”每当非洲国家需要贷款时，以“结构性改革”为名的自由化方案就会作为先决条件摆到非洲国家面前。莫桑比克前总统若阿金·希萨诺谈及西方援助时曾表示：没完没了的研讨会、工作组，最终效果却十分成疑；要求政治改革的压力时时出现，带来的却是不稳定因素。

及至近年，西方国家无法兑现发展援助承诺，但居高临下的说教却不绝于耳，以至于有非洲人士如是评论：它们想做的是“慈善事业”，“就像在动物园喂养长颈鹿一样，为了让人觉得自己神圣而慷慨”。

与西方殖民、干预非洲的做法相对比，中国同非洲的关系展现出根本不同。中非合作的出发点是支持非洲、合作共赢。从过去到当下，中非关系的本质特征都是真诚友好、相互尊重、平等互利、共同发展。

中国看待非洲的眼光不同于西方。有非洲学者作出如下比较：当西方媒体将非洲鉴定为“没有希望的大陆”时，中国给非洲带来了希望。这一观察道出了中国与西方发展对非关系的区别。在中国看来，今天的非洲大陆展现出了发展振兴的无限生机，是一片希望之地。正如习近平主席所指出：“展望未来，中国发展将给非洲带来前所未有的机遇，非洲发展也将为中国发展带来前所未有的机遇。”正是因为坚持从机遇的视角看待非洲，中国才成为当前全球对非合作的引领者。

中国同非洲相处的方式不同于西方。习近平主席谈论中非关系时曾说：“我们双方谈得来，觉得相互平等；我们不把自己的意志强加给你们，你们也不把自己的意志强加给我们。”赞比亚开国总统卡翁达说，中国对非洲的支持是不附加任何条件的，是一种朋友对朋友的方式，中国是非洲的全天候朋友。纳米比亚总统根哥布认为中国才是非洲的真诚伙伴和朋友，因为中国从来没有殖民过非洲、从来没有掠夺过非洲，一直平等对待非洲中小国家。中国是真朋友，和中国谈得来，这就是非洲国家的共识。

中国开展对非合作的方式不同于西方。中国对非洲的支持，大量体现于授人以渔、优势互补、互利共赢的合作项目。中非合作为非洲带来了不同的发展选项，增强了非洲国家探索适合本国国情发展道路的自主性。有南非学者指出，非洲的发展和中国在非洲投资贸易活动的开展呈现出一种紧密的正相关和共生共荣关系。西方媒体指出，与殖民者先前修建的基础设施人为隔离非洲、只为自己服务不同，中国在非洲的铁路等基础设施正将地区国家紧密联系起来，为整个大陆的发展服务。英国《金融时报》亚洲版主编戴维·皮林坦承，中非关系正在改变这片被很多西方国家几乎放弃的大陆。

（三）

中非合作论坛，脚踏实地18年，高举南南合作旗帜，与时俱进、开拓创新，助中非关系始终保持旺盛生命力。无数手牵手、心连心的中非合作故事由此产生，彰显着昂扬的奋斗精神，汇聚成约3000万平方公里的非洲大陆蓬勃发展的生动画卷。

诚如习近平主席所指出：“半个多世纪以来，在中非关系发展的每一个关键时期，我们双方都能登高望远，找到中非合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越。”2015年举行的中非合作论坛约翰内斯堡峰会就带来了一次大跨越——中方提出的中非“十大合作计划”涵盖工业化、农业现代化、基础设施、金融、绿色发展、贸易和投资便利化、减贫惠民、公共卫生、人文、和平与安全等方面。几内亚总统孔戴认为，中非“十大合作计划”与非洲想要做的事情是完全契合的，将改变非洲；乌干达总统穆塞韦尼认为，中非“十大合作计划”为乌实现国家转型和中长期发展提供了新机遇；塞内加尔总统萨勒对中非“十大合作计划”落实行动非常满意……

初步统计，中非“十大合作计划”实施以来，中国企业在非洲已建成和在建的项目，将帮助非洲新增约3万公里的公路里程、每年8500万吨的港口吞吐能力、每日超过900万吨的清洁用水处理能力、近2万兆瓦的发电能力和3万多公里的输变电线路，为非洲国家创造近90万个就业岗位。中国为非洲国家提供2万多个政府奖学金名额和1700多个学历学位教育名额。

“真正的友谊总是预见对方的需要，而不是宣布自己需要什么。”当前，非洲积极推进工业化，谋求自主可持续发展，快速发展势头锐不可当，中非合作也呈现出新时代气息。中国把符合非洲发展需求的装备、技术、标准和服务更多引入非洲，在更高层次、更广范围体现了中非关系平等互利的本质。如今，中非合作项目正在从政府主导向市场运作转型、从商品贸易向产能合作升级、从工程承包向投资运营迈进，发挥的经济社会效益不断倍增。

共建“一带一路”，对接发展战略，正成为中非合作的新亮点。2017年赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔说， “一带一路”倡议倡导的互联互通有助于非洲推动地区一体化进程，实现中非合作共赢。由中国企业承建的蒙内铁路，是肯尼亚122年来第一条新建铁路，也是“一带一路”建设重要早期收获，承载着肯尼亚人民发展繁荣的梦想。肯雅塔在蒙内铁路通车仪式上说：“我们将掀开新的一页，书写未来100年肯尼亚的历史。”

“一带一路”倡议赢得非洲国家领导人的广泛赞誉。埃塞俄比亚总统穆拉图指出，这一倡议开辟了世界各国合作共赢、共同发展的新路径，埃塞备受鼓舞并将积极参与，感谢中方近年来帮助埃塞在推进工业化进程中取得显著成就。刚果（布）总统萨苏表示，“一带一路”倡议与非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程高度契合，“一带一路”对全世界来说都非常重要，非洲因此能够更好地融入全球经济。中国已同10多个非洲国家签署“一带一路”合作协议，并正在同20多个非洲国家开展商签工作，非洲国家参与“一带一路”建设的热潮已经到来。

“朋友你定要去，去乘那火车翱翔。滚滚向前的车轮，便是我们的翅膀。我的家乡，有了腾飞的力量……”一曲动听的《蒙内之歌》，唱出对美好生活的热爱，对美好未来的憧憬。这不正是中非关系最大的“义”的现实注脚吗？

（四）

中国和非洲，世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆。从历史方位和国际格局看，更能读懂中非合作的世界意义。

当今世界正面临百年未有之大变局。一方面，世界多极化进一步发展，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起成为不可阻挡的历史潮流。另一方面，单边主义和保护主义不断抬头，多边体制受到冲击，世界不稳定性和不确定性增加。要合作还是对立，要开放还是封闭，要互利共赢还是以邻为壑？世界站在又一个十字路口上。

“无论国际形势如何变化，中国致力于同非洲实现合作共赢、共同发展的决心坚定不移，中国对非洲和平与发展事业的支持坚定不移。”习近平主席的话，展现出中国加强与非洲国家团结合作的历史担当。中国对非合作的具体实践，则在全球对非合作上发挥了引领作用。

中非合作的成果，促使国际社会更加重视非洲。在联合国、二十国集团、金砖国家合作机制等多边舞台，中国一直为增加非洲国家在全球治理中的代表性和发言权鼓与呼。2015年在联合国维和峰会上，中方宣布今后5年支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设的具体措施。2016年在二十国集团领导人杭州峰会上，中方推动发起《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》，为非洲国家走上工业化发展道路注入新动力。

中非合作的成果，让世界日益认识到中国所秉持的真实亲诚政策理念和正确义利观意义重大。“非洲的事情应该由非洲人民自主决定，非洲的发展道路也应该由非洲人民自主选择”“对非合作要遵循‘非洲提出、非洲同意、非洲主导’原则，同非洲自身发展规划对接起来”，这是相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系在对非关系中的具体实践。

中非合作的成果，证明中国主动以开放态度开展合作能够实现互利共赢、共同发展的愿景。在经济全球化时代，唯有坚持开放合作，才能凝聚起更大的发展动能。中方强调，中非经贸合作是开放的合作，欢迎其他国家的企业在互利共赢基础上，加入到中非合作中来。在与其他国家发展关系时，中国也一再表示，欢迎一起开展在非洲等第三方市场的合作。就中国的这种独特引领作用，尼日利亚《先锋报》曾写道：“与西方不同，中国不称霸，没有加入‘地盘战’”“中国人告诉我们，蜡烛不会因点燃其他蜡烛而失去亮度，而是让世界变得更加光明。”

世界共同瞩目，随着中非合作不断深化，非洲国家能够日益有效参与国际产业分工，共享经济全球化红利，有利于引领经济全球化发展方向，让世界经济更加平衡，充分释放全球发展的潜力和活力。正如联合国教科文组织世界遗产中心非洲部主任埃德蒙德·穆卡拉所说，“中非合作是当下和世界未来发展的一个重要因素，这个因素支持了世界经济的可持续发展”。

（五）

北京首都国际机场搭起迎宾的花坛，天安门广场披上节日的盛装，长安街两侧挂起“共叙友谊、共商合作”“共促发展、共创繁荣”的道旗，中非合作论坛会徽“合抱之手”成为北京大街小巷的亮丽风景。

“我期待同非方领导人在北京共襄盛举，共商中非合作发展大计，为增进中非人民福祉、促进世界和平与发展贡献力量。”习近平主席在致电祝贺非盟第三十一届首脑会议召开时向非洲各国领导人发出诚挚邀请。

2018年中非合作论坛北京峰会，将是今年中国举办的规模最大、外国领导人出席最多的一场主场外交活动。随着北京峰会的脚步日益临近，世界的关注、非洲的期待正在不断上升。

非盟轮值主席、卢旺达总统卡加梅表示，中非合作论坛北京峰会将促进非洲发展，密切非中在国际和地区事务中沟通协调，坚定维护广大发展中国家共同利益。人们看到，不久前举行的金砖国家领导人约翰内斯堡会晤已为北京峰会预热。在其间举行的“金砖+”领导人对话会上，许多非洲国家领导人表达了对北京峰会的期待之情，道出“非洲大陆正在集中精力致力于自身发展振兴，这次峰会正当其时”的心声。中非合作论坛非方共同主席国南非总统拉马福萨表示：“我们将在北京再度相聚，我们期待着去北京同习主席会面。”

2018年中非合作论坛北京峰会，寄托着中非人民的共同心愿。这是一种情感，盼望中非传统友谊不断延续，新的友好佳话即将书写。这是一种信念，约翰内斯堡峰会以来中非合作步入快车道，过往的成功提升了共迎未来的信心。这还是一种期待，中非关系走到了新的历史方位，双方合作的空间更加宽广。

“如果你想走得远，就得结伴而行。”这句非洲谚语深刻诠释了合作的真谛与价值，在当前国际环境下更加闪耀智慧的光芒。中国外交同样秉持“结伴而行”的真诚。有目共睹，今年以来，中拉、中阿、中非三大论坛相继举办会议，中国实现对发展中国家重要集体对话机制的全覆盖，中国同发展中国家之间加强团结合作不断书写新篇章。

潮平两岸阔，风正一帆悬。2018年中非合作论坛北京峰会将见证，中非传统友谊深化，全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。这是携手构建更加紧密的中非命运共同体的新起点、新征程。

来源：人民日报-国纪平