习近平与26亿人的梦想

△2015年12月4日，习近平在约翰内斯堡出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第五届中非企业家大会闭幕式。图片来源：新华社

央视网消息：日前，据《新闻联播》播报，国家主席习近平将主持2018年中非合作论坛北京峰会。该峰会定于9月3日至4日在北京举行。这是中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国今年举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。

2000年，中非合作论坛正式成立。18年来，中非合作论坛已成为中国与非洲国家开展集体对话、深化互利合作的重要渠道，是世界上规模最大、成效最好的南南合作平台，成为引领国际对非合作的一面旗帜。

习近平主席更是给予高度评价：“60年来，特别是中非合作论坛成立以来，中非关系得到巨大发展。展望未来，中非迎来了合作共赢、共同发展的新时代。”

中国，是世界上最大的发展中国家；非洲，是世界上发展中国家最集中的大陆。中非新时代，将给世界带来崭新的面貌。

“让我们携手努力，汇聚起中非24亿人民的智慧和力量”“共同致力于实现让中非人民都过上幸福生活的美好梦想！”习近平主席在2015年中非论坛约翰内斯堡峰会致辞和总结讲话中向世界宣告。

从2015年到2018年，从约翰内斯堡到北京，时间变迁、国家发展，中非人民大家庭也随之发展壮大。

今年8月29日，习近平主席给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信。他在信中寄语中非青年“同26亿中非人民一道，为传承中非传统友谊作出贡献，为携手打造更加紧密的中非命运共同体、构建人类命运共同体作出自己的努力。”

△2018年7月22日，习近平在达喀尔同塞内加尔总统萨勒共同出席塞内加尔竞技摔跤场项目移交仪式。图片来源：新华社

中非对话，酝酿新的合作 许多非洲国家积极、普遍地希望将此次论坛由部长级会议升格为峰会。考虑到非方成员的强烈愿望，着眼于中非关系发展的现实需要，中国决定，2018年9月3日至4日在北京举办中非合作论坛峰会。 这次北京峰会，是继2006年北京峰会、2015年约翰内斯堡峰会之后，中非友好大家庭的又一次团聚。同时，它也是今年中国举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交活动。不仅众多非洲国家与会，联合国秘书长、27个国际组织和非洲地区组织也将派代表出席。 “中非历来是命运共同体。共同的历史遭遇、共同的奋斗历程，让中非人民结下了深厚的友谊。”伴随着习近平主席亲力亲为的脚步，“命运共同体”这个中国主张不仅走向世界，更是深入到非洲各国人民心里。 2013年，习近平就任国家主席，首次出访即选择了非洲。2018年，他连任国家主席，首次出访选择的又是4个非洲国家。5年多来，习近平四访非洲大陆。与此同时，非洲国家元首、政府首脑60多人次到访中国。高规格的元首外交引领中非合作大方向。 如今，习近平正与13亿多中国人民一起，向着实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。中国强有力的发展，带动着世界的进步。在这个历史进程中，非洲人民也不能落下。 正如习近平在2015年所言：“中非是休戚与共的命运共同体，中非友好合作有助于增进24亿人民的福祉。” 今年，中非合作论坛北京峰会的主题就是“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”。 △2018年8月8日，2018年中非合作论坛北京峰会官方网站开通仪式在北京举行。图片来源：新华社

中非合作，推进新的发展 2017年5月31日，中国企业承建的“蒙巴萨—内罗毕”铁路正式通车。肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔登上第一辆列车，他说：“今天，我们的梦想实现了！”这条蒙内铁路，圆了肯尼亚人民盼望已久的百年铁路梦。 蒙内铁路通车，正是落实中非“十大合作计划”的重要成果。2015年，中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，习近平主席说：“为推进中非全面战略合作伙伴关系建设，中方愿在未来3年同非方重点实施‘十大合作计划’。” 截至今年4月，中非“十大合作计划”绝大部分项目已经提前完成，实现了众多非洲人民的“留学梦”“求职梦”，以及许多非洲国家的“桥梁梦”“港口梦”等，受到非洲人民的广泛赞誉。 中非“十大合作计划”不仅包含众多经济社会发展项目，文化教育项目同样在列。2018年7月22日，中国援建的塞内加尔竞技摔跤场正式移交，正在访塞的习近平主席出席移交仪式，并向塞内加尔总统萨勒移交了“金钥匙”。 摔跤是塞内加尔的“国粹”，由中国企业承建的摔跤场是非洲首座现代化摔跤场，它的到来解开了塞内加尔人民长久以来的“心结”。塞内加尔体育部部长说：“塞内加尔人民的摔跤梦、体育梦从此有了扎根的土地。” 2018年，约翰内斯堡峰会成果落实进入收官之年。多位非洲国家领导人期待北京峰会之后再一次“把非洲大陆带向充满希望的未来”。对此，习近平主席欣然应允，说道：“愿意相向而行，合力举办。” 对于即将召开的北京峰会，习近平的期盼之情流露在这封致电之中：“我期待同非方领导人在北京共襄盛举，共商中非合作发展大计，为增进中非人民福祉、促进世界和平与发展贡献力量。” △2018年7月18日，塞内加尔达喀尔大学孔子学院的学生在听写汉字。图片来源：新华社