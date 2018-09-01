用“声音”探索敦煌 “博物馆养娃”成魔都带娃新时尚

每年一到寒暑假，各地的博物馆就成了家长们“遛娃”的必备场所，但是孩子们究竟能看懂多少？如何才能真正做到“博物馆养娃”，让艺术没有门槛？

日前，位于上海之巅的“丝路敦煌 幸福生存”展总策展人米丘联合沪上亲子内容“智造”团队“灰爸和他的朋友们”，共同打造由专业带展人Rita主讲的儿童特色音频导览，并且同步上线音频分享平台喜马拉雅FM，对敦煌文化有兴趣的亲子家庭均可以免费收听。

据悉，这也是本次展览主办方漾泱艺术，继视障儿童“探索”敦煌及“幸福生存—亲子公益夏令营”等一系列活动后，针对儿童公益的再度发力，希望籍此将敦煌大展的艺术作品和优秀理念带给更多孩子，在他们心中播撒文化、艺术的种子。

三大看点 开启敦煌文明穿越之旅

敦煌是世界四大文明汇流之地，也是博大精深的艺术宝库，被称为东方世界的艺术博物馆。

“丝路敦煌 幸福生存”大展经过3年精心策划，由“上海中心”携手漾泱艺术、甘肃省文物局、甘肃省博物馆及敦煌研究院等7家博物馆，联手呈现百余件(组)国宝级文物。

展览在中国第一高楼上海中心的2000多平米展厅，以创新和多维度的手法，展现敦煌文明与现代时空的对话，给观众奉献了一次穿越1600年时光的敦煌之旅。开展以来迎来大量观众，亲子家庭观展人数更是达到近5万人次。

本次展览除了展出文物数量及质量为有史以来最高规格，3个模拟洞窟、裸眼3D的高科技“浸入式”体验，也成为开展以来最受观众欢迎的看点。

展览特选了三个极具价值的1:1全高清数码复制洞窟（莫高窟西魏第285窟、莫高窟初唐第220窟、榆林窟西夏第29窟），以等比例全息技术展现涅槃佛和千手千眼观音，留下了当时卓著的东西文化交流成果和文明思辨。

用艺术为公益发声 传递“幸福生存”价值理念

“丝路敦煌 幸福生存”总策展人、知名跨领域艺术家米丘表示，敦煌文明代表多元文化的繁荣发展，民众物质和精神文明和谐统一的“幸福生存”。

为了让不同年龄、不同领域、不同群体的人们都有机会走近艺术，尤其是为了让孩子能够在敦煌的自由、开放与包容精神中，找到“幸福生存的密码”，敦煌大展将公益与艺术结合，推出了一系列儿童公益活动。

总策展人米丘认为在当下社会文化环境中，孩子们很少有机会参加公益性艺术活动，所以“米丘工作室”早在十多年前就开始倡导将艺术带入公共教育领域，为儿童提供公益艺术教育和艺术陪伴。

漾泱艺术运营总监张延则表示，“作为本次展览主办方之一，我们不仅承担着文化传播者的角色，更是始终牢记社会责任。精心打造儿童特色音频导览，就是希望能够让‘艺术无门槛’的理念惠及儿童及更多弱势群体，用艺术提升他们生活的幸福感知。”

儿童特色音频上线 让孩子看懂展览

主讲人Rita是毕业于复旦大学的历史硕士，擅长用孩子的语言讲故事，通过故事讲艺术，在魔都博物馆父母圈很受欢迎。她的线下带展总是场场爆满，一票难求。曾受邀参与了多个电视访谈、博物馆直播。

“丝路敦煌 幸福生存”大展开展以来，也有很多亲子家庭跟随Rita走进展览。总策展人米丘无意中听到Rita给孩子们的讲解，深受吸引。他说，这种既有专业水准又充满童趣的讲解，能够降低艺术的“门槛”，让孩子们可以看得懂，并且记得住。

“莫高窟是什么？是有人在哭吗？”当孩子们进入展厅时，Rita就会用这样一个非常有意思的话题，激发起他们观展的好奇心。儿童音频中还会穿插入跟孩子生活紧密相关的内容，持续用启发、互动和探索的方式，让孩子感觉这是一场非常有趣的经历，而不是被爸爸妈妈推进了一次课堂学知识。

发布会后的带展体验环节中，“博物馆养娃观察团”的父母达人们也亲自感受了Rita的带展魔力。

总策展人米丘表示，“丝路敦煌 幸福生存”大展将持续推出系列亲子及公益活动，希望更多亲子家庭能够走入展厅，让孩子接触了解敦煌文明，启发生存和幸福的思考。