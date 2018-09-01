习近平同加纳总统阿库福-阿多举行会谈

两国元首一致同意 不断赋予中加关系新的活力和内涵

国家主席习近平1日在人民大会堂同加纳总统阿库福-阿多举行会谈。

习近平指出，毛泽东主席、周恩来总理、恩克鲁玛总统等两国老一辈领导人共同缔造和培育了中加传统友好关系。建交以来，两国传统友谊历久弥坚，务实合作成果丰硕。中国始终视加纳为可以信赖的好朋友和共同发展的好伙伴。

习近平强调，中加关系在中非关系发展史上发挥过重要引领作用。双方要发扬中加传统友好，不断赋予中加关系新的活力和内涵。要密切高层交往，继续相互理解、相互支持。中方欢迎加方积极参与“一带一路”建设并加入亚洲基础设施投资银行，愿同加方对接发展战略，拓展各领域合作，加强人文交流。双方要密切在国际和地区问题上沟通协调，更好维护两国和发展中国家共同利益。

阿库福-阿多表示，两国老一代领导人缔造的加中友谊牢不可破。加纳当年就投票支持恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，并一直坚持一个中国政策。新形势下，加纳愿不断深化两国关系，积极参与共建“一带一路”，为两国合作注入新的动力。中国沿着中国特色社会主义道路不断前进，为世界和平与发展发挥着重要作用。中国是非洲稳定和振兴的重要机遇，加纳为此感到高兴和鼓舞。加纳将永远是中国在非洲值得信赖的朋友。

会谈后，两国元首还共同见证了有关双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿库福-阿多举行欢迎仪式。彭丽媛、丁薛祥、杨洁篪、张春贤、王毅、王正伟、何立峰等参加。

来源： 新华网