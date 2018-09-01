沙画|开学季，听听习近平给青年学子的“知心话”

编者按：又到开学季。新学期，你有怎样的希冀和打算？又将如何面对新变化？党的十八大以来，习近平总书记多次到高校和师生交流，给优秀的学生个人及群体复信。在新学期来临之际，我们一起听听习近平对青年学子说过的“知心话”。

祖国的未来、民族的希望

青年是祖国的未来、民族的希望，也是我们党的未来和希望。

——在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话（2016年7月1日）

时间之河川流不息，每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。

——在北京大学师生座谈会上的讲话（2014年5月4日）

历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的强大力量。

——给华中农业大学“本禹志愿服务队”的回信（2013年12月5日）

学习知识、增长才干

知识就是力量。青年时代是学习知识、陶冶情操、增长本领的黄金时期。

——在纳扎尔巴耶夫大学的演讲（2013年9月7日）

大学是立德树人、培养人才的地方，是青年人学习知识、增长才干、放飞梦想的地方。

——在北京大学师生座谈会上的讲话（2018年5月2日）

广大青年要如饥似渴、孜孜不倦学习，既多读有字之书，也多读无字之书，注重学习人生经验和社会知识，注重在实践中加强磨炼、增长本领。

——在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话（2016年4月26日）

志存高远、脚踏实地

广大青年要坚定理想信念，志存高远，脚踏实地，勇做时代的弄潮儿，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章！

——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告（2017年10月18日）

同人民一道拼搏、同祖国一道前进，服务人民、奉献祖国，是当代中国青年的正确方向。好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。

——给河北保定学院西部支教毕业生群体代表的回信（2016年5月3日）

展望未来，我国青年一代必将大有可为，也必将大有作为。这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。

——在同各界优秀青年代表座谈时的讲话（2013年5月4日）

作者：王晗 来源：中国日报网