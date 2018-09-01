习近平同埃及总统塞西举行会谈

两国元首一致同意 携手推动中埃全面战略伙伴关系在新时期得到更大发展

新华社北京9月1日电（记者 孙奕）国家主席习近平1日在人民大会堂同埃及总统塞西举行会谈。

习近平指出，埃及是阿拉伯、非洲、伊斯兰、发展中大国和新兴经济体代表，在国际和地区事务中影响不断上升。中方高度重视发展中埃全面战略伙伴关系。我们将一如既往支持埃及政府为维护稳定、发展经济、改善民生所作努力，支持埃及走符合本国国情的发展道路，支持埃及在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同埃方加强战略沟通协调，维护共同利益。双方要在涉及彼此核心利益问题上继续相互支持，就双边关系及共同关心的重大问题及时交换意见，分享治国理政经验，密切各层级、各领域往来。中方视埃方为共建“一带一路”的重要和长期合作伙伴，愿同埃及“2030愿景”“苏伊士运河走廊开发”等发展战略紧密对接，推进两国务实合作，加强反恐安全协作。中埃都是文明古国，要共同推动文明对话交流。

塞西表示，埃中保持着传统友谊和高度互信，在重大国际问题上立场相近，配合密切。埃方将埃中全面战略伙伴关系置于优先地位。埃及是最早支持“一带一路”倡议的国家之一，坚信这一倡议将为埃中双边和国际区域合作带来巨大机遇。埃及将继续支持和参与共建“一带一路”。作为非盟下任轮值主席国，埃及将继续推动非洲同中国的合作。非洲国家最需要的就是发展。中非合作论坛北京峰会的召开证明了中国对非洲发展的高度重视。埃方全力支持中方成功举办峰会。埃及积极评价中国在中东问题上秉持公正立场，愿加强同中国在多边领域的协作。

会谈后，两国元首还共同见证了双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为塞西举行欢迎仪式。丁薛祥、杨洁篪、武维华、王毅、马飚、何立峰等参加。

来源： 新华网