五年来，习近平这样说中非合作

【编前语】“中非虽然远隔重洋，但我们的心是相通的。”加强同非洲国家团结合作一直是中国外交政策的重要基础。5年多来，在不同场合，习近平频频阐述中非友好合作，传递出真实亲诚的对非政策理念和正确义利观。在中非合作论坛北京峰会即将举行之际，新华社《学习进行时》为您梳理。

患难与共，世代交好

非洲有句谚语：“河有源泉水才深。”中非友好交往源远流长。上世纪五六十年代，毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人和非洲老一辈政治家共同开启了中非关系新纪元。从那时起，中非人民在反殖反帝、争取民族独立和解放的斗争中，在发展振兴的道路上，相互支持、真诚合作，结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊。

——2013年3月25日，习近平在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表重要演讲时强调

中非是患难与共、风雨同舟的好兄弟、好朋友、好伙伴。中国政府和人民不会忘记，每当中国人民遇到困难时，非洲人民都及时伸出援手，给予支持和帮助。值此艰难时刻，中国政府和人民同三国政府和人民站在一起，愿向三国紧急援助一批传染病防治物资，支持三国抗击疫情。

——2014年8月10日，习近平就埃博拉疫情致电几内亚、塞拉利昂、利比里亚三国总统时指出

中非相距遥远，但相似的历史遭遇、渴望共同发展的理念，使中非人民具有天然的亲近感。中非友好是历史的选择，是双方几代领导人精心培育和中非人民共同努力、不断传承的结果，是我们共同的宝贵财富。

——2015年12月3日，习近平在南非约翰内斯堡出席中非合作论坛峰会欢迎宴会时指出

当前，全球经济依然低迷，中非双方推动经济发展，既面临机遇，也面临挑战，应该肩并肩、手挽手一起前进。兄弟同心，其利断金。

——2016年7月29日，习近平致信祝贺中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果落实协调人会议召开时指出

彼此联结，高度契合

中国的发展离不开世界、离不开非洲，世界和非洲的繁荣稳定也需要中国。中非虽然远隔重洋，但我们的心是相通的。联结我们的不仅是深厚的传统友谊、密切的利益纽带，还有我们各自的梦想。

——2013年3月25日，习近平在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表重要演讲时强调

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中国和非洲历来是命运共同体。当前，非洲各国普遍期待加快工业化和农业现代化进程，致力于实现经济独立和自主可持续发展，中国正在全面深化改革，推进经济结构调整，具备了更多同非洲国家在优势互补基础上实现互利共赢发展的条件。中非发展战略高度契合，中非合作发展迎来了前所未有的历史性机遇。

——2015年12月1日，习近平在南非《星报》发表的署名文章中指出

实现中华民族伟大复兴的中国梦和非洲《2063年议程》描绘的非洲梦高度契合。中方愿同包括南非在内的非洲国家一道，携手开创中非合作共赢、共同发展的新时代。

——2017年4月24日，习近平致信祝贺中国—南非高级别人文交流机制首次会议在比勒陀利亚召开时强调

当今世界，各国相互联系和依存日益加深，同时也面临许多共同挑战。中卢两国应该同心协力、同舟共济，为实现互利共赢、共同发展，构建中卢、中非命运共同体携手前行。

——2018年7月21日，习近平在卢旺达《新时代报》发表的署名文章中指出

互利共赢，全面务实

展望未来，中国发展将给非洲带来前所未有的机遇，非洲发展也将为中国发展带来前所未有的机遇。我们双方应该携手同行，继续坚定走互利合作、共同发展的道路。我们愿同非洲朋友一起，抓住历史机遇，深化务实合作，把中非友好事业推向前进，更好造福中非人民。

——2013年3月29日，习近平在刚果共和国议会发表重要演讲时强调

非洲有句谚语，“一根原木盖不起一幢房屋”。中国也有句古话，“孤举者难起，众行者易趋”。亚非国家加强互利合作，能产生“一加一大于二”的积极效应。

——2015年4月22日，习近平在亚非领导人会议上发表重要讲话时强调

中南关系已经成为中非关系、南南合作以及新兴市场国家团结合作的典范，对打造更加紧密的中非命运共同体，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系具有重要示范意义。

——2018年7月22日，习近平在南非《星期日独立报》《星期日论坛报》《周末守卫者报》发表的署名文章中指出

深入发展，携手共进

中非是休戚与共的命运共同体，中非友好合作有助于增进24亿人民的福祉。在追求和平与发展的道路上，中非要做永远的可靠朋友和真诚伙伴。中非携手共进，有助于构建以合作共赢为核心的新型国际关系，促进全球治理体系朝着更加公正更加合理方向发展。

——2015年12月1日，习近平致2015中非媒体领袖峰会的贺信中指出

中方将继续秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，积极推动中非“十大合作计划”和“一带一路”建设同非盟《2063年议程》对接，推动中非全面战略合作伙伴关系深入发展，更好造福中非人民。

——2017年7月3日，习近平致电祝贺非洲联盟第29届首脑会议召开时强调

中方将继续秉持正确义利观和真实亲诚对非政策理念，把中国发展同助力非洲发展紧密结合起来，实现合作共赢、共同发展，特别是让非洲各国通过中非合作增强自主可持续发展能力。相信中非将携手构建更加紧密的中非命运共同体，不断为中非关系发展注入新动力。

——2018年3月29日，习近平同纳米比亚总统根哥布举行会谈时指出 (编辑：张琦)

来源： 新华网