推动共建“一带一路”走深走实造福人民 ——论学习习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会重要讲话

——论学习习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会重要讲话

路是走出来的，事业是干出来的，美好蓝图变成现实，需要扎扎实实的行动。

“推动共建‘一带一路’走深走实，造福沿线国家人民”。在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上，习近平总书记对下一阶段推进共建“一带一路”工作作出了全面部署，对推动共建“一带一路”走深走实提出了明确要求。“走深走实，才能走远走好”“下一步，我们要一步一个脚印走下去”……习近平总书记的重要讲话引起热烈反响。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话，坚定信心，鼓足干劲，积极作为，我们就一定能推动共建“一带一路”走深走实，给沿线国家人民带来更多福祉。

推动共建“一带一路”走深走实，就要深化认识、统一思想。当今世界正处于大发展大变革大调整时期，只有具备战略眼光，树立全球视野，既有风险忧患意识，又有历史机遇意识，才能在这场百年未有之大变局中把握航向。我们要深刻认识到，“一带一路”建设是我国在新的历史条件下实行全方位对外开放的重大举措、推进互利共赢的重要平台，共建“一带一路”不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。5年实践充分表明，共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，为世界经济发展注入了新动能，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。准确把握下一阶段推进共建“一带一路”工作的基本要求，推动共建“一带一路”向高质量发展转变，才能让“一带一路”倡议的巨大价值逐步彰显出来。

推动共建“一带一路”走深走实，就要统筹协调、狠抓落实。习近平总书记在这次座谈会上强调指出：各地区各部门要增强“四个意识”、坚定“四个自信”，主动站在党和国家大局上谋划推动共建“一带一路”工作；推进“一带一路”建设工作领导小组要根据党中央统一部署，发挥牵头抓总作用，协调各地区各部门，明确工作重点，细化工作方案，层层分解任务，加强督促检查，推动有关部署和举措逐项落到实处；各地区要加强共建“一带一路”同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略对接，促进西部地区、东北地区在更大范围、更高层次上开放，助推内陆沿边地区成为开放前沿，带动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。各地区各部门要认真落实习近平总书记的各项部署和明确要求，树立全局意识，强化战略思维，做好规划设计，紧抓重点项目，强化风险防范，集中力量、整合资源，形成更多可视性成果，实现积土成山、积水成渊。

推动共建“一带一路”走深走实，就要尽职尽责、主动作为。共建“一带一路”，绝非轻而易举，也不可能一蹴而就，必须以时不我待、只争朝夕的精神投入工作，推动共建“一带一路”取得扎扎实实的成果。如何实施雪中送炭、急对方之所急、能够让当地老百姓受益的民生工程？如何发展跨境电子商务等贸易新业态、新模式？如何引导社会资金共同投入沿线国家基础设施、资源开发等项目？保持良好的精神状态，深入研究实际问题，切实解决具体难题，锐意进取、奋发有为，扎实高效开展工作，我们就能积小胜为大胜。

植根于古代丝绸之路的历史土壤，开拓合作共赢、共同发展的人间正道，共建“一带一路”有力推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，惠及世界上广大人口。面对这项伟大的事业，积极投身这一伟大的实践，推动共建“一带一路”走深走实，造福沿线国家人民，我们开辟的必将是人类更加光明的前景，我们迎来的必定是更加美好的世界。

来源： 新华网