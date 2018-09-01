这个非洲国家希望学习借鉴上海这些经验做法，李强会见总统比奥

我们愿同塞方一道，共同落实好两国元首达成的重要共识，不断加强友好往来，深化各领域务实合作，为中塞关系发展作出更大贡献。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强今天下午会见了塞拉利昂总统比奥。

李强代表市委、市政府和全市人民对比奥总统来沪访问表示欢迎。他说，中国和塞拉利昂是风雨同舟、患难与共的好朋友。总统阁下此次来华出席中非合作论坛北京峰会，并对我国进行国事访问，同习近平主席进行了成功会晤，谱写了中塞两国友谊新篇章，进一步推动中塞全面战略合作伙伴关系向前发展。上海作为中国最大的经济中心城市，当前正在加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。上海与塞拉利昂虽然远隔千山万水，但近年来交流合作不断加强。我们愿同塞方一道，共同落实好两国元首达成的重要共识，不断加强友好往来，深化各领域务实合作，为中塞关系发展作出更大贡献。

比奥表示，塞中建交47年来，塞拉利昂始终坚持一个中国原则，两国友谊经受了考验，历久弥坚。上海作为现代化国际大都市，城市管理井然有序，充满创新活力，经济社会发展形成的经验做法值得塞拉利昂各城市学习借鉴。希望进一步深化双方在经贸、教育、农业等领域的合作，携手实现更大发展。

我国驻塞拉利昂大使吴鹏，上海市领导诸葛宇杰、许昆林参加会见。