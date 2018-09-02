明天恰逢学生流与上班族叠加-开学日，公交出租保障“送学”

晨报记者 钟晖

明天是中小学开学日，巧遇出行较密集的周一上班日，学生流与上班族叠加，交通压力陡增。记者从市运管处获悉，本市公交、出租汽车未雨绸缪，已敲定特别输送方案，公交运营明天起取消“夏令”时刻表，恢复暑假期间停开、降低发班密度的公交线路，且采取增加班次及车辆。出租车将设立“送学”订单预约，其中大众出租车在电话调度和APP软件内同时接受“送学”订单，并落实800余辆专属车辆自动接受相关指定订单。

涉上学用车订单预约调派

昨天，强生、大众、海博出租调度中心表示，明天起将积极应对学生客流，电调中心会认真做好涉及上学用车订单预约，及时落实车辆调派。其中,强生出租通过经济奖励和积分政策充分调动驾驶员的积极性；大众出租的大众出行平台还制定了一份《中小学生安全乘车指南》，从学生乘车安全须知到家长接送孩子的“四不要”，细致入微地为学生的安全出行提供保障。

多条途经校区线路调整

其实，早在两周前，公交部门就为开学日进行谋划，通过线路的实地踏勘等调研，周密制定方案，根据客流需求及道路拥堵等实际情况，适时增加备车投入运营，尽量做到车辆“不脱班”。其中,浦东公交上南公司对576路、780路、980路等多条途经校区的线路实施时刻表优化调整，并计划增加307个班次；金高公司对130路、815路、大桥四线等10条途经校区的线路恢复正常运能及实施增能，并调整浦东32路车型，通过大车上线以提高车载量，适应乘客需求；南汇公司对川芦专线、龙东专线、沪南线等16条线路恢复正常运能，并对与轨交接驳和客流增长较快的线路增加车辆投入。

新学期的第一天，承担市内大部分公交运营的久事公交集团，将加大对骨干路线出车、班次的管理力度，“迎来送往”的要保证执行率，优化行车作业计划。驾驶员的停站时间会做到分寸拿捏得当，安全行车第一，然后提高运送车速，加快周转；与学生出行特别“相关”的线路，还将适当增加车辆，让学生乘坐时感觉宽松，尤其是要缩短早晚高峰时段的营运时间，为学生创造安全、便捷的出行环境。

为了不出现车辆中途抛锚，全市公交已经实施“迎开学季”服务质量、车辆设施大检查。重点针对公交车辆油、气、电路、制动部件开展隐患排查整治，杜绝“病车”上路；管理者通过跳车检查督促驾驶员，要以高度的责任心，保持良好的精神状态，做好“开学季”期间公交行车安全防范。明天起，企业管理人员赶赴一线加强现场管理。在途经学校的路口，将有驻守志愿者引导学生安全候车及上下车，确保学生安全到校。

加密学生出行线路班次

据崇明巴士介绍，新学期仍然将有“长鼻子”校车为学生服务，近日已经对车辆进行了全面“体检”。 开学前夕，驾驶员们还分别对车辆进行了“美容”，车厢内外、空调滤网、地板等全面得到清洁，确保以整洁舒适的环境迎接每一位学子。

特别值得一提的是，南汇公交公司为学生的预案准备得较早。他们针对早晚出行高峰期的中小学生和周末集中返校的高校学生不同客流特点，及时调整公交运力投放，适当加密途经大学城和中小学周边线路的高峰班次间隔，同时恢复夏季减少的线路车辆，共涉及新芦专线、龙东专线、惠芦专线、1009路、1077路、1096路、1111路、南闵专线、沪南线、南新专线、188路、浦东24路、龙惠专线、183路、1066路、1069路共计 16条线路。