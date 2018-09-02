沪今秋开学新增中小幼学校超八成在城郊和郊区-可扩充办学规模1940个班级 其中新开办幼儿园53所

记者 李星言

晨报讯 2018年秋季开学，上海各区共有90所中小学校及幼儿园新开办，可扩充办学规模1940个班级。其中新开办幼儿园53所，可扩充幼儿园办学规模722个班级，这将为部分幼儿园探索托幼一体化的办园方式，创造更为充足的条件和可能。义务教育阶段中小学新开办学校35所，新增班级260余个，高中新开办学校2所，这将为进一步丰富本市基础教育资源供给奠定基础。

为进一步适应城市人口布局调整，更好地满足城郊和郊区学生入学需求，今年新增的中小学、幼儿园中，有76所位于城郊结合地区和郊区集镇，占新增学校总量的84.44%，其中包括43所幼儿园、32所义务教育阶段学校和1所高中学校。

近年来，市教委通过学区化集团化办学、委托管理、合作办学等一系列举措扩大优质教育资源供给。今年新开办学校中，有28所幼儿园、10所小学和9所初中共47所学校为原有学校开办的分校（分园），这些学校通过在区域内部或对学校自身的教育资源进行整合与拓展，实现分校高起点办学。还有11所新开办中小学、幼儿园，通过引进或共享优质教育资源实施办学。

此外，部分区通过引进高校教育资源合作办学，如宝山、闵行、嘉定等区分别引进上海大学、华东师范大学等高校教育资源。

据介绍，市教委还将通过实施百所公办初中强校工程和新一轮“双名工程”、第四轮学前教育三年行动计划，持续推进市实验性示范性高中示范辐射、新优质学校创建等举措，打造更多老百姓“家门口的好学校”。