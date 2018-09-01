螺蛳壳里做道场，种完生菜种米苋-静安一小区打造“瓶子菜园”

社区晨报记者 丁皓 朱杰

平时，大家买菜时一般都会选择去附近的菜场或是超市。你是否曾想过，如果你所住的小区里也有菜园，通过自己的辛勤耕耘并最终收获新鲜蔬菜，那又是一种怎样的体验？近日，家住静安区江宁路街道培兴小区的居民们迎来一个好消息：他们小区的“瓶子菜园”终于丰收啦！

瓶里长出菜，连接居民心

“当初凭着一份热情稀里糊涂地当了菜园子园长，没想到它竟然快成为了我生活的全部！”看着即将采摘的生菜，培兴小区5号楼楼组长朱岁珍阿姨发出这样的感叹，语气里毫不掩饰那份自豪。

据了解，培兴小区位于昌平路421弄，是一个老旧小区，居民不多，空间不大。朱岁珍所说的菜园子正是今年三星坊居委的自治微项目——“社区瓶子菜园”。与其他微项目有所区别，“社区瓶子菜园”项目引进了专业环保机构的指导，专家们指导社区居民利用废弃油桶加工成器皿，种植当季蔬菜，让居民们在体会劳动快乐的同时，感受绿色睦邻健康的社区空间。

走进培兴小区，一眼就可以看到小区的全景。干净整洁的小区里，“瓶子菜园”格外引人注目。1号楼到5号楼之间的每一片绿化带中间，都摆放着阶梯式菜架。菜架上整齐地排列着由废弃塑料桶做成的种植器皿。由于第一期生菜刚刚收获，目前塑料桶里都是培育的新土。小区墙上张贴着“培兴社区瓶子菜园”的项目介绍和轮流浇水排班表。从楼道里走出的居民经过这些菜架，大都会或多或少停留片刻，观察一番，然后再走出小区。很显然，瓶子菜园已与培兴小区居民的生活融为了一体，身边的这片“菜园”已经成了居民生活的一部分。

社区新鲜事，大家来参与

“瓶子菜园”今年6月正式启动当天，居民们都觉得很新鲜，纷纷拿出废弃塑料桶参与劳动。大家放置菜架、培土、播种，忙得不亦乐乎。朱岁珍说，当天最兴奋的要数小朋友们了，他们蹦蹦跳跳，十分开心。

种子播下去了，怎么管理呢？朱岁珍建立了微信群，初步制定了一周轮流浇水排班表。刚开始，群里只有8个人。慢慢地，群里的人像滚雪球一般越来越多，大家踊跃地担当起看护菜园的辛勤园丁。朱岁珍很有心，又做一个音乐相册，把整个过程都记录下来。第一个相册发到群里，瞬间引起了共鸣，居民们争相转发，看到相册里出现了自己的身影时，积极性更高了。

居民们大多不懂得怎么种植蔬菜。朱岁珍其实也没有经验。她说，菜园能够获得丰收，离不开每一位参与居民的辛勤汗水。“88岁的陆伯伯、喜欢浇水的丁丁小朋友、有着种植经验的张老师、2号楼的俞阿姨……”她掰着手指头，脱口而出这些热心人的名字。

播种后一个星期，菜苗破土而出；然而一次暴雨过后，小苗东倒西歪、惨不忍睹；好在积极移栽后，小苗再次焕发生机……两个月，对于培兴居民来说，有太多难忘的场景。慢慢地，大家都积累了丰富的种植经验。为防暴雨，居民用透明塑料布给菜苗披上雨披；阳光照不到的菜架，把器皿一个个移到有阳光的地方；二次移栽，二次加土……

有付出就有收获。当160个瓶子里长出绿油油的生菜时，居民们感受到前所未有的骄傲。离丰收已不远，，朱岁珍开始进行居民的认领工作。为什么不一开始就认领？“菜园是大家的，就应该大家一起共享。我认为一定要看到成果了，再让大家认领，这样充分体现出一种共建共享理念。”朱岁珍这样解释。认领当天，居民们热情高涨，把认领牌认真地挂到瓶子上。当天，共有48户家庭给瓶子挂上了认领牌。

喜迎大丰收，启动第二期

8月4日是菜园大丰收的日子。居民们带着丰收的喜悦采摘自己认领的蔬菜，并将用菜园采摘的蔬菜做成菜品的照片发到群里和大家分享。朱岁珍和园丁们第一时间为楼里的孤老们送去劳动成果，让他们也共享这份收成的喜悦。

还有很多居民在群里留言，写下了自己的感受：“大家尝到第一口自己的劳动成果时，心里一定是甜滋滋的”“菜园子活动给了小区从未有过的一种生气和活力”“围绕着种菜，许多居民从陌生到熟悉，社区明显活跃了起来，这种收获远胜于收获蔬菜”。朱岁珍则有着更多的感慨。她说，自己原本一直是围着小一辈转，负责家中的买汰烧，自从被推荐当上了小区菜园园长，本也是抱着试试看的态度，但从菜园启动后，看到居民们积极性这么高，小区氛围变得更活跃，邻里之间也更融洽时，心里增添了无穷的力量，一定要用最真诚最真心的行动让大家满意。“我现在一有空就喜欢到菜园看看，记录下菜园的点点滴滴，并把照片发到菜园微信群里分享，希望用相册吸引更多的居民参与到菜园的活动中来。融入到培兴小区这个大家庭，让我们的生活变得更加充实快乐。”

如今，社区瓶子菜园第二期“米苋种植”已经开始启动，种子播了下去，朱岁珍也适时在群里发出了新的召唤，希望更多的居民朋友走出家门共同播种、共同管理、共同呵护菜园。“社区菜园之所以吸引人，是因为每天都能看到播种的菜苗在不断地变化，这种鲜活的生命感是居民在其他地方看不到的。”她感慨道，“社区菜园就是这样一种实实在在的空间存在，为居民提供了交往和融洽邻里关系的场所。”