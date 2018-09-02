聘请五星级名厨掌勺 社区食堂味道上档次

社区晨报记者 龙廷恺

“今天这里的菜肴味道真好，像酒店里大厨烧出来……”，当家住塘沽路的薛秀珍阿姨听说自己刚刚吃到的社区食堂菜肴真是五星级酒店中外名厨掌勺烧的，吃惊得连连说，真没想到在家门口的社区食堂也能吃到星级酒店大厨、名厨的手艺。8月30日中午，一批来自茂悦酒店、上海大厦、一滴水酒店等8家星级酒店的中外名厨来到位于百官街上的北外滩社区食堂，为社区食堂菜肴“支招、评审”，并亲自下厨掌勺，为社区居民和附近楼宇的白领服务。这也成为了本市首个聘请五星级酒店中外名厨掌勺的社区食堂。

据了解，近年来为了解决社区居民就餐问题，本市相关部门和社区做了大量的工作，开设了许多社区食堂，使社区居民就餐问题初步得到了缓解。然而，一些社区食堂只满足于解决能吃的问题，在菜肴的品种和质量上还略显单一，有些居民戏称社区食堂的菜肴是“老八样”：椒盐排条、红烧狮子头……如何在解决社区居民就餐问题的同时，又能进一步提升菜肴的质量，提高服务质量，让不同人群享受到美味佳肴？虹口区北外滩街道领导和相关科室在今年的大调研中，通过走访、开座谈会等形式，了解社区居民和楼宇白领的需求，决定利用区域内星级酒店、宾馆多的有利条件，聘请一批酒店大厨到社区食堂任顾问，进行指导，并不定期地为就餐者掌勺。